Çukur’da olay sahne: Ne oldu! Korktun mu Cumali Koçovalı

Çukur’da heyecan ve gerilim her bölümde artarak devam ediyor. Dün yayınlanan 37. bölümde yaşananlar daha da artacağının işaretlerinden biriydi. Vartolu Sadettin ve Cumali arasındaki gerilim dün adeta adrenalin patlaması yaşandı.

Çukur'u geri almak için güçlerini birleştiren Yamaç, Vartolu’yu eve getirir. Cumali ise Vartolu'nun Kahraman’ı öldürtmesinden dolayı kan davalı olduklarını düşündüğü için iyice sinirlenir. Cumali, Vartolu'nun “Ben Salih Koçovalı” demesiyle adeta zıvadan çıkar. “Biz her veled-i zinaya Koçovalı deseydik işimiz vardı” sözleriyle Vartolu’ya son darbeyi vurur.

VARTOLU CUMALİ’NİN AKLINI BAŞINDAN ALIYOR

İşte ne olduysa bundan sonra olur. Cumali’nin hapse girmesine sebep olan adamlardan birini ararlarken arabada geçen bir olay Vartolu’nun intikamı olacaktır. Annesine edilen küfürü hazmedemeyen Vartolu, arabayı son sürat kullanır. Cumali yavaş dese de aldırmaz. Cumali’ye dönerek, “Görelim bakalım sen mi daha manyaksın yoksa ben mi Cumali Koçovalı” der ve gaza sonuna kadar basar. O andan sonra olanlar olur…

