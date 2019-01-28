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Çukur'da siyah yüzüklü kişi kim? Çukur 50. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 28.01.2019 02:35 | Son Güncelleme

Çukur dizisinim 50. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde Vartolu mahallenin gençlerine hakim olmaya çalışırken, karşısına Cumali çıkıyor. Cumali ve Vartolu karşılıklı bıçak ve silah çekiyor. Diğer yandan ise parmağındaki siyah yüzükle dikkat çeken kişinin kim olduğu merak uyandırıyor. İşte Çukur 50. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Çukur'da siyah yüzüklü kişi kim? Çukur 50. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Kavga etmeye hazırlanan Çukur çocuklarını engellemek isteyen Vartolu, “Koçovalı mı kesildin başımıza. Sana burada laf düşmez!” sözleriyle büyük bir şok yaşarken, Veysel’in yanına gittiği yüzüklü kişinin kim olduğu merak uyandırıyor. Çukur sokaklarında Cumali ve Vartolu’nun bir kez daha karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda silahlar çekiliyor. Vartolu, Cumali’nin “Sen mi duruyorsun Koçovalıların karşısında?” sözleri karşısında altta kalmazken, ikilinin hesaplaşması gerilimi yükseltiyor.

ÇUKUR’DA NELER OLACAK?
Çukur’un ekrana gelecek 2. sezonun 17. bölümünde Yamaç’ın hastanede hayat mücadelesi devam ederken Çukur’da da sular durulmayacak. Karakuzular Çukur’dan çıkmış olsa da Çukur’un çocukları arasındaki tansiyon giderek yükselecek. Selim’le yüzleşen Sena, çok önemli bir gerçekle karşı karşıya kalacak. Oğlu Yamaç’ın başından bir an bile ayrılmayan Sultan’ın hastanede Meliha’yla yüz yüze gelmesi eski defterlerin açılmasına neden olacak. Cumali’nin, Vartolu Salih’e olan öfkesi dinmezken, ikisi arasındaki mücadele de büyüyecek. Mahallenin durumunu bizzat gören Vartolu, Cumali’den düzeni sağlamasını isterken kendisi de kontrolü elinden bırakmayacak. Çukur’da Mahsun, her yerde Çeto’yu ararken; Cumali ve Vartolu, Salih’in, başta Meke olmak üzere Çukur’un çocuklarıyla buluşma anı silah sesiyle kesilecek. Yamaç’ı kimin vurduğu gerçeğine de adım adım yaklaşılacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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