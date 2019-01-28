Çukur'da siyah yüzüklü kişi kim? Çukur 50. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Kavga etmeye hazırlanan Çukur çocuklarını engellemek isteyen Vartolu, “Koçovalı mı kesildin başımıza. Sana burada laf düşmez!” sözleriyle büyük bir şok yaşarken, Veysel’in yanına gittiği yüzüklü kişinin kim olduğu merak uyandırıyor. Çukur sokaklarında Cumali ve Vartolu’nun bir kez daha karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda silahlar çekiliyor. Vartolu, Cumali’nin “Sen mi duruyorsun Koçovalıların karşısında?” sözleri karşısında altta kalmazken, ikilinin hesaplaşması gerilimi yükseltiyor.

ÇUKUR’DA NELER OLACAK?

Çukur’un ekrana gelecek 2. sezonun 17. bölümünde Yamaç’ın hastanede hayat mücadelesi devam ederken Çukur’da da sular durulmayacak. Karakuzular Çukur’dan çıkmış olsa da Çukur’un çocukları arasındaki tansiyon giderek yükselecek. Selim’le yüzleşen Sena, çok önemli bir gerçekle karşı karşıya kalacak. Oğlu Yamaç’ın başından bir an bile ayrılmayan Sultan’ın hastanede Meliha’yla yüz yüze gelmesi eski defterlerin açılmasına neden olacak. Cumali’nin, Vartolu Salih’e olan öfkesi dinmezken, ikisi arasındaki mücadele de büyüyecek. Mahallenin durumunu bizzat gören Vartolu, Cumali’den düzeni sağlamasını isterken kendisi de kontrolü elinden bırakmayacak. Çukur’da Mahsun, her yerde Çeto’yu ararken; Cumali ve Vartolu, Salih’in, başta Meke olmak üzere Çukur’un çocuklarıyla buluşma anı silah sesiyle kesilecek. Yamaç’ı kimin vurduğu gerçeğine de adım adım yaklaşılacak.