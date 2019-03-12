Çukur'da Uluç hain mi çıktı? Baykal kim? Çukur 56. son bölüm final sahnesi izle!

Çukur 2. sezon 23. bölümünde, Metin’i marinaya Çeto’nun bindiği yatı araştırması için gönderen Yamaç hiç beklemediği bir isimle karşılaşıyor. Marinadaki tüm yatların Baykal’ın olduğunu söyleyen Kemal fotoğrafları Yamaç’a gösteriyor. Baykal’ın ölmediğini anlayan Yamaç, Karakuzuların arkasındaki ismin Baykal olduğunu çözüyor. ULUÇ REİS HAİN ÇIKTI!

Remzi’nin siyah cipli birinin kendisi ile konuştuğunu ve Çeto’nun öldürüleceğini söylediğini anlatması ile Mahsun mekâna koşuyor. Mekana girer girmez yerde yatan Çeto’nun yanına koşan Mahsun, Remzi ile beraber Çeto’yu kurtarıyor. CUMALİ ÇETO'NUN GEÇMİŞTEKİ SIRRINI ÖĞRENDİ!

Çeto’nun hikayesini öğrenen Cumali ve Vartolu, bu hikaye üzerinden Çeto’ya yüklenmeyi planlıyor. Durumun hassasiyetini düşünen Yamaç ise bu konunun çok bel altı olduğunu söyleyip yapmak istemiyor. Yamaç’ın hassasiyetini görüp Karakuzuların yaptıklarını bir bir sayan Vartolu, Çeto için hiçbir şeyin bel altı olmayacağını söylüyor. Tüm hazırlıklar tamam olur olmaz yanına Vartolu’yu alan Cumali, Çeto’ya yüklenmeye başlıyor. Çeto kendine sünnet üstünden yüklenilmeye başlayınca kendini kaybetmeye başlıyor.

Cumali, Sultan’ın ve İdris’in işe karışması yüzünden aşık olduğu kadınla değil de Damla ile nikah masasına oturmak zorunda kalıyor. Bu durumdan memnun olmayan Cumali ve Damla dışarıya renk vermiyor. Cumali hem kardeşleri hem de babası ile birlikte oynamaya başlıyor. Çeto’nun düğünü basacağını tahmin eden Yamaç ise sahte bir düğün hazırlayıp Çeto’yu tuzağa çekiyor. Sahile giden Çeto, Mahsun’u denize taş atarken bulunca ona katılıyor. Yalnız geçirdiği çocukluğundan bir hikâyeyi anlatmaya başlayan Çeto’nun sesi titreyip gözleri dolmaya başlıyor. Konuyu kendi ailesine gelince gözyaşlarını tutamayan Çeto, babasının kendisini başkalarına sattığını söylüyor. Çeto kendine yapılan eziyetleri bir bir sayarak bu hale nasıl geldiğini anlatıyor. Çeto’nun peşine takılan Kemal, onları depoya kadar takip ediyor. Gelen sesler sonrası duraklayan Çeto, Avni’nin biz hallederiz sözü ile yoluna devam ediyor. Avni liderliğinde ilerleyen Karakuzlar, Kemal’in sürpriz girişi ile ne olduğunu şaşırıyor. Tüm adamları tek başına tek tek dövmeye başlayan Kemal elindeki silahı kaybedince daha da sinirleniyor. Aşağı kattan etrafa sıkan Karakuzu da gelen bot ile bayılınca Avni ve Kemal baş başa kalıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Çukur’un 2. sezonun 23. bölümünde kızı Damla’nın Cumali’yle evlenmesini isteyen ve bunun oyunun bir parçası olduğunu dile getiren Uluç izleyenleri şaşırttı. Selim’le anlaşan Sena, Mahsun’un karşısına çıkarak geçmişiyle ilgili önemli bilgiler elde etti. Cumali’nin Yıldız’la evlenmek istediği öğrenen Sultan, Yıldız’ın yanına giderek bu evliliği istemediğini açıkça belli etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Yıldız, Cumali’nin evlenme teklifini kabul etmedi. İkilinin yaşadığı acı izleyenleri derinden etkilerken Cumali, İdris’ten Damla ile evleneceğini öğrendi. Çeto’nun zayıf düşmesinden faydalanmak isteyen Cumali, Karakuzulara son darbeyi vurmak için harekete geçti. Cumali’nin Meke sayesinde ulaştığı önemli bir sır, Çeto’yu Koçovalılar karşısında zor durumda bıraktı. Cumali’nin “Çeto duydum seni de kesmişler zamanında geçmiş olsun ama biraz fazla kesmişler öyle mi?” sözleri herkeste şok etkisi yaratırken, Çeto’da ipleri koparttı. Cumali ve Damla’nın düğünlerinde doyasıya eğlenen Koçovalılardan intikam almak isteyen Çeto, Karakuzularla birlikte düğünü basmak istedi. Fakat ava giderken avlanan Çeto, Yamaç’ın planıyla başka bir düğün salonunda tuzağa düştü. Çeto can çekişirken yardımına koşan Mahsun mekandan dışarı çıkardı. Bu sırada Metin’den Baykal adını yeniden duyan Yamaç, Salih ve Selim şoke oldu. Damla ile evlenen Cumali, evlendiği gece soluğu Yıldız’ın yanında aldı. Uluç ve yüzüklü kişinin Karakuzular ve Koçovalıları bitirmek için anlaşma yaptığı final sahnesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi.