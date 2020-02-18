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Çukur'da Yamaç'ı yıkan plan! Çağatay mahalleyi ele geçirdi! Çukur 88. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 18.02.2020 01:30 | Son Güncelleme

Çukur 88. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde Koçovalılar, Çağatay Erdenet'in planları karşısında çok zor duruma düştü. Çukur'u yok etmek için mahalleye adamlarını sızdıran Çağatay, uyuşturucu sattırmaya başladı.Çukur hakkında çıkan kötü haberler nedeniyle işsiz kalan mahalleli Çağatayın tuzağına düştü. Polis tarafından aranan Koçovalılar'ın olmaması mahalleyi başı boş bıraktı. Finalde ise Çukur'a geri dönen Yamaç gördüğü manzara karşısında şok oldu. İşte Çukur 88. bölüm final sahnesi

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur, 17 Şubat Pazartesi akşamı 88. bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölüme Çağatay Erdenet'in Koçovalılar'ı yok etme ve Çukur'u ele geçirme planı damga vurdu.

ÇAĞATAY'IN ÇUKUR'U YOK ETME PLANI!

Çukur'u bitirmek için harekete geçen Çağatay'ın medyada yaptırdığı olumsuz haberler nedeniyle suç örgütü olarak görülen mahalleli zor anlar yaşadı. Çukur'da yaşayanlar çalıştıkları iş yerlerinden kovulunca geçim sıkıntısı çekmeye başladı. Polis tarafından aranan Koçovalılar ise mahalleye gelemeyince ortalık boş kaldı. Bu durumdan yararlanan Çağatay ikinci planını devreye soktu. Mahalleye soktuğu adamları sayesinde Çukur'dakilere uyuşturucu sattırmaya başladı.

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ÇUKUR'A DÖNEN YAMAÇ'I YIKAN MANZARA

Kalp krizi geçiren Emmi'yi hastanede ziyaret eden Yamaç ise, Emmi'nin nasihatları sonrasında kendine geldi. Yamaç yokluğunda yaşananları ve kayıpları gördü. Kendi omuzlarına düşen yükü farkeden Yamaç Çukur'a dönünce kendisini bekleyen büyük sınav ile yüzleşti. Çukur'un gençlerini uyuşturucu belasına bulaşmış ve kendilerinden geçmiş halde gören Yamaç büyük şok yaşadı. O sırada telefon açan Çağatay ise "Ben Çukur'la çok uğraştım. Artık biraz da kendiniz uğraşın" dedi.

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ÇUKUR'DA YAMAÇ ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Yamaç, kendisini öldürene 5 milyon TL vereceğini duyuran Çağatay'ın planı nedeniyle sürekli saldırıya uğramaya başladı. Tuzağa düşen Yamaç öldürülmek üzereyken son anda yetişen Mahsun tarafından kurtarıldı. Yamaç'a can borcu olduğunu söyleyen Mahsun, Yamaç'a içinde bulunduğu zor durumu anlattı.

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Diğer yandan ise Yamaç'ı Çağatay'ın adamlarının elinden ise abileri Selim ve Cumali ile Medet kurtardı. Selim ve Yamaç'ın uzun konuşması izleyenleri duygulandırdı.
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Selim'in yaptıkları ve Yamaç'ın yaşadıkları, duygu dolu konuşmaları kardeşlerin birbirinden güç almasını sağladı.

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YAMAÇ NEHİR'İN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ!

Yamaç'a ulaşmak için her yolu deneyen Nehir sonunda karşısına çıkan Yamaç'a büyük gerçeği söyledi. Nehir'in hamile olduğunu öğrenen Yamaç şoka uğramış şekilde oturduğu yere yıkıldı.

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Nehir ile Yamaç'ın konuşmasında Yamaç bebeği neden istemediğini Nehir'e anlattı. Yamaç nedenini anlatırken göz yaşlarını tutamaması izleyenleri derinden etkiledi. Ancak Yamaç, Nehir'i alarak annesinin evine götürdü ve artık burada yaşanacağını söyledi.

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