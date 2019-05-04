Çukur'da yüzüklü şoku! Aliço ölüyor mu? Çukur 64. yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur 64. yeni bölümüyle 6 Mayıs Pazartesi akşamı ekranda olacak.

ALİÇO ÖLÜYOR MU?

Yücel’in ölmediğini gören ve korkuyla Yamaç’ın yanına kaçmaya çalışan Aliço’nun çatıda asılı kaldığı sırada Yücel tarafından vurulduğu nefes kesen tanıtımda Azer Kurtuluş, Koçovalıların karşısına çıkıyor. Azer’in İdris’e, “Sen kendi evladını bu işten sıyırmak istiyorsan bunun tek bir yolu var. Öğreneceksiniz!” sözleri ise merak uyandırıyor.

AZER KURTULUŞ, KOÇOVALILARIN KARŞISINDA!

Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da" adlı yapımda canlandırdığı Cio karakteriyle ciddi bir kitleye ulaşan Cihangir Ceyhan, fenomen dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Cihangir Ceyhan Çukur'da Koçovalılar'ın yeni düşmanı Azer rolünü canlandıracak.

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 31. bölümünde Yamaç ve Aliço ile Yücel arasındaki yüzleşmede Yamaç, başladığı yere geri dönerek Yücel’i elinden kaçıracak. Bu esnada İdris de Vartolu Salih’in mekanında ölen Savaş’ın ağabeyi Azer Kurtuluş ile karşı karşıya gelecek.