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Çukur'da yüzüklü şoku! Aliço ölüyor mu? Çukur 64. yeni bölüm fragmanı izle!

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SİNEMA TV  | 04.05.2019 01:17 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 64. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. 27 Mayıs Pazartesi akşamı sezon finali yapacak olan Çukur'un yeni bölüm fragmanında, Yücel'in ölmediğini gören Aliço, korkuyla Yamaç'ın olduğu apartmanın çatısına atlıyor. Aliço çatıda asılı kalırken ayağa kalkan Yücel ise Aliço'yu vuruyor. Peki Çukur'da Aliço öldü mü? Yücel'e ne oldu? Diğer yandan Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Azer Kurtuluş, Koçovalılar'ın karşısına çıkıyor. İşte Çukur 64. yeni bölüm fragmanı.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur 64. yeni bölümüyle 6 Mayıs Pazartesi akşamı ekranda olacak.

ALİÇO ÖLÜYOR MU?

Yücel’in ölmediğini gören ve korkuyla Yamaç’ın yanına kaçmaya çalışan Aliço’nun çatıda asılı kaldığı sırada Yücel tarafından vurulduğu nefes kesen tanıtımda Azer Kurtuluş, Koçovalıların karşısına çıkıyor. Azer’in İdris’e, “Sen kendi evladını bu işten sıyırmak istiyorsan bunun tek bir yolu var. Öğreneceksiniz!” sözleri ise merak uyandırıyor.

AZER KURTULUŞ, KOÇOVALILARIN KARŞISINDA!
Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da" adlı yapımda canlandırdığı Cio karakteriyle ciddi bir kitleye ulaşan Cihangir Ceyhan, fenomen dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Cihangir Ceyhan Çukur'da Koçovalılar'ın yeni düşmanı Azer rolünü canlandıracak.

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Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 31. bölümünde Yamaç ve Aliço ile Yücel arasındaki yüzleşmede Yamaç, başladığı yere geri dönerek Yücel’i elinden kaçıracak. Bu esnada İdris de Vartolu Salih’in mekanında ölen Savaş’ın ağabeyi Azer Kurtuluş ile karşı karşıya gelecek.

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Cumali’nin öğreneceği bir bilgi, onu büyük bir şüpheye sürüklerken; Damla’nın da farklı bir şekilde aynı gerçeği öğrenmesi ikiliyi oldukça güç bir duruma sürükleyecek. Koçovalılar ile Aliço, Emmi, Medet, Metin ve Kemal, Azer tehlikesini durdurabilmek için seferber olacak. Ancak Azer, kardeşinin intikamını almadan kolay kolay Çukur’u terk etmeyeceğini gösterecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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