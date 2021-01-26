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Çukur'dan Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme

26.01.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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Çukur'dan Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi fenomen dizi Çukur'a konu oldu. Dizinin bir sahnesinde yer alan "Mesut bile geldi sen gelemedin" duvar yazısı sosyal medyada gündeme oturdu.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinin yankıları sürüyor.

Hem dünyada hem de Türkiye'de futbolun gündemine oturan transfer Show TV'nin ekranlara kilitleyen fenomen dizi Çukur'a da konu oldu. Dizinin yayınlanan son bölümünde Mesut transferine ekranlara yansıyan "Mesut bile geldi sen gelemedin" duvar yazısıyla gönderme yapıldı.

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MESUT ÖZİL DETAYINI KAÇIRMADILAR

Bu görüntünün ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Dizinin takipçileri tarafından özellikle Twitter'dan Fenerbahçe, Mesut Özil ve Çukur'u etiketleyip görselle birlikte paylaşım yaptı.

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