Çukur'dan Halka'ya transfer oldu

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SİNEMA TV  | 02.02.2019 12:00 | Son Güncelleme

TRT'nin polisiye dizisi Halka'ya iki flaş transfer! Çukur'un Ersoy'u Mehmet Yılmaz Ak ve Hasan Yalnızoğlu artık Halka kadrosunda...

Çukur'dan Halka'ya transfer oldu

'Payitaht Abdülhamid' dizisine imza atan ES Film'in TRT için çektiği ikinci proje 'Halka' güçlü oyuncu kadrosu ve dev prodüksiyonuyla dikkat çekiyor.

Salı akşamları seyirciyle buluşan polisiye dizi Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Burak Sergen, Serhat Midyat gibi usta isimleri genç kuşağın öne çıkan yıldızları Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hande Erçel ve Hazal Subaşı ile buluşturuyor.

Erdal Yıldız, Umut Karadağ, Funda İlhan, Dilan Telkök ve Şehsuvar Aktaş'ın da rol aldığı dizinin kadrosuna 6. bölümde iki oyuncu daha katılacak.

Bir dönem Survivor yarışmasıyla da adından söz ettiren Hasan Yalnızoğlu ve Çukur'da son dönem yer alan Mehmet Yılmaz Ak 'Halka'nın kadrosuna 'Çağatay Erkmen' ve 'Özcan' karakterleriyle dahil olacak.

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Halka örgütünün tepesindeki isim Cengiz Erkmen’in oğlu olan Çağatay ile sağ kolu Özcan, dizide Cihangir (Serkan Çayoğlu) ve Kaan’ın (Kaan Yıldırım) karşısına çıkacak.

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