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Çukur dizisi ekibi ve Kansersiz Yaşam Derneği depremzedelere umut oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 20:30 | Son Güncelleme

Ay Yapım imzalı fenomen dizi ‘Çukur’un, Kansersiz Yaşam Derneği ve Show TV ile başlattığı depremzedelere yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterildi. Yardım kampanyası kapsamında 28-29 Ocak tarihlerinde İstanbul Balat İspark’ta iki tırı dolduracak kadar destek toplandı. Toplanan yardımları Çukur oyuncuları ve derneğin yönetim kurulu Malatya ve Elazığ’da bulunan depremzedelere kendi elleriyle iletti.

Çukur dizisi ekibi ve Kansersiz Yaşam Derneği depremzedelere umut oldu!

Depremzedelere umut olmak için yola çıkan yardım tırları “YaşaTIR” ilk olarak Malatya Belediyesi’ne ulaştı. Çukur oyuncuları; Perihan Savaş, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan ve Çağrı Atakan depremzedelerle bir araya gelerek onlara moral verdi. Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz ve yönetim kurulu üyeleri; Murat Kaymaz, Mustafa Ceceli, Pınar Bahçekapılı, Melis Özer, Begüm Kayar, Betül Sever, Petek Kışlalı, Elif Durukan, Çukur ekibiyle birlikte Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

KYD-CUKUR DEPREM BÖLGESİNDE (3)

KYD-CUKUR DEPREM BÖLGESİNDE (6)
Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz duygularını şu şekilde dile getirdi; “Burada yaşananlar hayal edilir gibi değil… Çok mutluyuz, bir tır diye yola çıktık yardımlar iki tır oldu. İlk tırın yardımlarını kendi ellerimizle ulaştırdık. Sağ olsun Başkanımız bize burada kucak açtı. Çok güzel ağırlandık. Birazdan da köyleri ziyaret edeceğiz. Bu yardımların birebir nerelere ulaştığını göreceğiz.” dedi.

Kansersiz Yaşam Derneği ve Çukur ekibi, Malatya’nın ardından Elazığ Kültür Park Çadırkent’te de depremzedelerle buluşarak yardımları ulaştırdı.

Elazığ'da depremzede çocuklarla da buluşan oyuncular, YaşaTIR’da bulunan oyun alanında çocuklarla oyunlar oynadı ve boyama yaparak onlara moral verdi. İçinde çocuk oyun parklarının yer aldığı Yaşatır, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan alınan özel izinle, psikologlar eşliğinde Elazığ’da çocuklara hizmet vermeye devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çukur, Deprem, elazığ, Kansersiz Yaşam Derneği,

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