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  4. Çukur dizisi yeni sezonda İrem Sak sürprizi! Hangi rolde oynayacak?

Çukur dizisi yeni sezonda İrem Sak sürprizi! Hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 06.08.2020 21:19 | Son Güncelleme

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekranlara gelen fenomen dizi Çukuryeni sezona hazırlanıyor. 4. sezonu büyük heyecanla beklenen Çukur'un kadrosuna başarılı oyuncu İrem Sak katıldı. İrem Sak Çukur dizisinde Seren Erdenet rolünü canlandıracak.

Çukur dizisi yeni sezonda İrem Sak sürprizi! Hangi rolde oynayacak?

Üç sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek hikayesiyle gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üstüne çeken ‘Çukur’un yeni sezonu için hazırlıklar başladı.

İREM SAK, ARIK BÖKE ERDENET'İN KUZENİNİ CANLANDIRACAK

Son bölümünde Çağatay Erdenet’ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke’nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı’yla karşı karşıya gelmesi hem Koçovalılar hem Erdenetler için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göstermişti.

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Yeni sezonda iki aile arasında yaşanacaklar şimdiden merakla beklenirken oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu İrem Sak, Arık Böke Erdenet’in kuzeni Seren karakteriyle 4. sezonda seyircinin karşısına çıkacak.

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