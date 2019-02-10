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Çukur dizisine iki flaş transfer! Uluç ve Yücel kim? Çukur 52. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 10.02.2019 20:12 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 52. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Karakuzular gece yarısı Çukur'a geri dönüyor. Mahsun ve Çeto'nun yolunu ise Yamaç, Cumali, Selim ve Vartolu kesiyor. Çukur'a yeni bölümde ise iki ünlü oyuncu birden katılıyor. Dizide Uluç ve Yücel karakteri dengeleri değiştirecek. Peki Çukur'da Yücel ve Uluç rollerini kimler oynuyor? İşte Çukur 52. yeni bölüm fragmanları ve yaşanacaklar.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Konvoy şeklinde Çukur’a geri dönen Karakuzuların, Çukur sakinlerinin tepkisiyle karşılaştığı tanıtımda Uluç’un “Ben olsam yeniden ayaklarımın üstüne kalkana kadar ayıya, dayı derdim!” sözleri dikkat çekiyor.

Show TV'de yayınlanan diziye Tansu Biçer'den sonra bir diğer dahil olan isim usta oyuncu Serhat Özcan oldu.

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Tansu Biçer Çukur'da Yücel, Serhat Özcan ise Uluç karakterini canlandıracak.

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“HAZIRLANIN, ÇOK EĞLENECEĞİZ!”
Koçovalılar, Çeto ve Mahsun’u karşılarken, Yamaç’ın “Hazırlanın çok eğleneceğiz!” sözleri heyecanı yükseltiyor. Cumali ve Salih’in ellerinde silahlarla bir eve girdiği görülürken, karşılarına çıkan kişi merak uyandırıyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çukur Pazartesi akşamı 2. sezonun 19. bölümüyle ekrana gelecek. İdris’in, torunu ve gelinini öldüren Çeto’yla ilk defa karşı karşıya geldiği bölümde Çeto’nun isteği İdris’i önemli bir karar aşamasına getirecek. Yamaç ve İdris’in seçimi sonucunda Karakuzular, Çukur’a geri dönecek. Bu durum karşısında Cumali ve Salih, öfkeden deliye dönecek. Vicdan azabı çeken Metin ile Yamaç’ın mahalle kahvesindeki yüzleşmesi, Çukur’dakilere eski günleri hatırlatacak. Koçovalıların, Karakuzuların üstünde birilerinin olduğu şüphesi Çeto’nun talebiyle daha da güçlenecek. Cumali ve Salih’in attığı adım onları bir sürprize götürecek. Tansiyonun yükseleceği bölümde Yücel’in kim olduğu gerçeği de ortaya çıkacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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