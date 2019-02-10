Çukur dizisine iki flaş transfer! Uluç ve Yücel kim? Çukur 52. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Konvoy şeklinde Çukur’a geri dönen Karakuzuların, Çukur sakinlerinin tepkisiyle karşılaştığı tanıtımda Uluç’un “Ben olsam yeniden ayaklarımın üstüne kalkana kadar ayıya, dayı derdim!” sözleri dikkat çekiyor.

Show TV'de yayınlanan diziye Tansu Biçer'den sonra bir diğer dahil olan isim usta oyuncu Serhat Özcan oldu.

Tansu Biçer Çukur'da Yücel, Serhat Özcan ise Uluç karakterini canlandıracak.

“HAZIRLANIN, ÇOK EĞLENECEĞİZ!”

Koçovalılar, Çeto ve Mahsun’u karşılarken, Yamaç’ın “Hazırlanın çok eğleneceğiz!” sözleri heyecanı yükseltiyor. Cumali ve Salih’in ellerinde silahlarla bir eve girdiği görülürken, karşılarına çıkan kişi merak uyandırıyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur Pazartesi akşamı 2. sezonun 19. bölümüyle ekrana gelecek. İdris’in, torunu ve gelinini öldüren Çeto’yla ilk defa karşı karşıya geldiği bölümde Çeto’nun isteği İdris’i önemli bir karar aşamasına getirecek. Yamaç ve İdris’in seçimi sonucunda Karakuzular, Çukur’a geri dönecek. Bu durum karşısında Cumali ve Salih, öfkeden deliye dönecek. Vicdan azabı çeken Metin ile Yamaç’ın mahalle kahvesindeki yüzleşmesi, Çukur’dakilere eski günleri hatırlatacak. Koçovalıların, Karakuzuların üstünde birilerinin olduğu şüphesi Çeto’nun talebiyle daha da güçlenecek. Cumali ve Salih’in attığı adım onları bir sürprize götürecek. Tansiyonun yükseleceği bölümde Yücel’in kim olduğu gerçeği de ortaya çıkacak.