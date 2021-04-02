Çukur ne zaman final yapacak? Dizi izleyenlerini sevindiren gelişme…

Oyuncular, sosyal medyadan yapılan bir canlı yayında Çukur’un 125. bölümüyle ekranlara veda edeceğini duyurmuştu. Ancak dizinin çok tutması ve seyircilerin baskısıyla final tarihinin biraz daha ertelendiği öğrenildi. Çukur’un final tarihi, mayıs ayı içerisinde belli olacak…
TV100’den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 4 sezondur ilgi ile devam eden Çukur dizisi, 2 yıllık zaman aşamasına uğrayacak. Daha önce Çukur’un oyuncuları yaptıkları bir sosyal medya canlı yayınında 125. bölümde final olacağını duyurmuştu. Son gelen haberler ise final mayıs ayında yapılacak…
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da olaylar iyice kızışıyor. Oyuncuların final tarihi olarak 125. bölümü işaret etmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Son gelen bilgilere göre Çukur’un final haftası ileri bir tarihe alındı
Yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi veya bayramdan sonra Çukur’un finali yapılacak. Yani Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekranlara veda edecek.
Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur, her Pazartesi saat 20.00'de yayınlanıyor.
Karakterler (Oyuncular):
Yamaç Koçovalı: Aras Bulut İynemli
Sultan Koçovalı: Perihan Savaş
Vartolu Salih: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim Koçovalı : Öner Erkan
Cumali: Necip Memili
Nejat İşler: Çağatay Erdenet. Varlıklı bir ailenin ortanca oğlu. (3. Sezon)
Barış Arduç: Arık Böke Erdenet. Çağatay'ın kardeşi. (3. Sezondan itibaren)
Mustafa Avkıran: Cengiz Erdenet (4. Sezondan itibaren)
İrem Sak: Seren. Arık Böke'nin kuzeni. (4. Sezondan itibaren)
Celasun: Kubilay Aka
Efsun: Damla Sönmez
Azer: Cihangir Ceyhan
Nehir: Hazal Subaşı
Akın: Burak Dakak
Damla: Hare Sürel
Yavuz: Salih Kalyon
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Metin: Cem Uslu
Kemal: Uğur Yıldıran
Meke: Aytaç Uşun
Karaca: Ece Yaşar
Timsah: Ahmet Melih Yılmaz
Cüneyt: Onur Yar
Zafer: Tankut Yıldız
Onur Saylak (Veli Cevher), Nebil Sayın (Muhittin), Kubilay Aka (Celasun), Tansu Biçer (Yücel), Ahmet Tansu Taşanlar (Nazım), Çetin Sarıkartal (Paşa), Kadir Çermik (Emmi), İrem Altuğ (Ayşe), Zeynep Kumral (Nedret), Cem Uslu (Metin), Uğur Yıldıran (Kemal), Aytaç Uşun (Meke), Elif Doğan (Hale), İlayda Alişan (Akşın), Ece Yaşar (Karaca), Mustafa Kırantepe (Medet), Doruk Nalbantoğlu (İsa), Ilgaz Kocatürk (Halil), Doğancan Sarıkaya (Acar), Mustafa Üstündağ (Kahraman), Selen Uçer (Ezgi), Emel Dede (Dr. Aylin), Dilan Çiçek Deniz (Sena), Ercan Kesal (İdris Koçovalı),
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