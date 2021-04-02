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Çukur ne zaman final yapacak? Dizi izleyenlerini sevindiren gelişme…

02.04.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümünden itibaren fırtına gibi esen Ay Yapım imzalı Çukur’un final tarihi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturduğu, senaryosu Damla Serim ile Gökhan Horzum tarafından yazılan Çukur’un final tarihi daha önce dizinin oyuncuları tarafından açıklanmıştı…

Çukur ne zaman final yapacak? Dizi izleyenlerini sevindiren gelişme…

Oyuncular, sosyal medyadan yapılan bir canlı yayında Çukur’un 125. bölümüyle ekranlara veda edeceğini duyurmuştu. Ancak dizinin çok tutması ve seyircilerin baskısıyla final tarihinin biraz daha ertelendiği öğrenildi. Çukur’un final tarihi, mayıs ayı içerisinde belli olacak…

ÇUKUR FİNAL Mİ YAPIYOR?

TV100’den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 4 sezondur ilgi ile devam eden Çukur dizisi, 2 yıllık zaman aşamasına uğrayacak. Daha önce Çukur’un oyuncuları yaptıkları bir sosyal medya canlı yayınında 125. bölümde final olacağını duyurmuştu. Son gelen haberler ise final mayıs ayında yapılacak…

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da olaylar iyice kızışıyor. Oyuncuların final tarihi olarak 125. bölümü işaret etmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Son gelen bilgilere göre Çukur’un final haftası ileri bir tarihe alındı

Yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi veya bayramdan sonra Çukur’un finali yapılacak. Yani Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekranlara veda edecek.

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur, her Pazartesi saat 20.00'de yayınlanıyor.

Çukur ne zaman final yapacak? Dizi izleyenlerini sevindiren gelişmee

Karakterler (Oyuncular):

Yamaç Koçovalı: Aras Bulut İynemli

Sultan Koçovalı: Perihan Savaş

Vartolu Salih: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim Koçovalı : Öner Erkan

Cumali: Necip Memili

Nejat İşler: Çağatay Erdenet. Varlıklı bir ailenin ortanca oğlu. (3. Sezon)

Barış Arduç: Arık Böke Erdenet. Çağatay'ın kardeşi. (3. Sezondan itibaren)

Mustafa Avkıran: Cengiz Erdenet (4. Sezondan itibaren)

İrem Sak: Seren. Arık Böke'nin kuzeni. (4. Sezondan itibaren)

Celasun: Kubilay Aka

Efsun: Damla Sönmez

Azer: Cihangir Ceyhan

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Yavuz: Salih Kalyon

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Metin: Cem Uslu

Kemal: Uğur Yıldıran

Meke: Aytaç Uşun

Karaca: Ece Yaşar

Timsah: Ahmet Melih Yılmaz

Cüneyt: Onur Yar

Zafer: Tankut Yıldız

Onur Saylak (Veli Cevher), Nebil Sayın (Muhittin), Kubilay Aka (Celasun), Tansu Biçer (Yücel), Ahmet Tansu Taşanlar (Nazım), Çetin Sarıkartal (Paşa), Kadir Çermik (Emmi), İrem Altuğ (Ayşe), Zeynep Kumral (Nedret), Cem Uslu (Metin), Uğur Yıldıran (Kemal), Aytaç Uşun (Meke), Elif Doğan (Hale), İlayda Alişan (Akşın), Ece Yaşar (Karaca), Mustafa Kırantepe (Medet), Doruk Nalbantoğlu (İsa), Ilgaz Kocatürk (Halil), Doğancan Sarıkaya (Acar), Mustafa Üstündağ (Kahraman), Selen Uçer (Ezgi), Emel Dede (Dr. Aylin), Dilan Çiçek Deniz (Sena), Ercan Kesal (İdris Koçovalı),


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Çukur dizisi
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