Çukur ne zaman final yapacak? Dizi izleyenlerini sevindiren gelişme…

Oyuncular, sosyal medyadan yapılan bir canlı yayında Çukur’un 125. bölümüyle ekranlara veda edeceğini duyurmuştu. Ancak dizinin çok tutması ve seyircilerin baskısıyla final tarihinin biraz daha ertelendiği öğrenildi. Çukur’un final tarihi, mayıs ayı içerisinde belli olacak…

ÇUKUR FİNAL Mİ YAPIYOR?

TV100’den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 4 sezondur ilgi ile devam eden Çukur dizisi, 2 yıllık zaman aşamasına uğrayacak. Daha önce Çukur’un oyuncuları yaptıkları bir sosyal medya canlı yayınında 125. bölümde final olacağını duyurmuştu. Son gelen haberler ise final mayıs ayında yapılacak…

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da olaylar iyice kızışıyor. Oyuncuların final tarihi olarak 125. bölümü işaret etmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Son gelen bilgilere göre Çukur’un final haftası ileri bir tarihe alındı

Yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi veya bayramdan sonra Çukur’un finali yapılacak. Yani Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekranlara veda edecek.

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur, her Pazartesi saat 20.00'de yayınlanıyor.