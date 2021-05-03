Çukur ne zaman final yapacak? Sevilen dizinin final tarihi için geri sayım

Son bölümlerde Celasun, Karaca ve Emmi’nin ölümüyle işlerin iyice kızıştığı Çukur’da final heyecanı yaşanıyor. Yapımcıların 4 sezon olarak planladığı Çukur’da bir devir kapanırken, Vartolu final tarihi öncesinde yargı dağıtmaya gidiyor…

Çukur ne zaman final yapacak?

Show TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden bu yana en çok izlenen diziler arasında bulunan Çukur’un final yapacağı artık herkes tarafından biliniyor.

Ancak dizinin finaline dair ne dizinin yapımcılarından ne de yayınlandığı Show TV kanalından kesin bir çaıklama gelmedi.

Bununla birlikte TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur'un finalinin bayramdan önce 10 Mayıs gibi veya bayramdan sonra gerçekleşeceği konuşuluyor.

Yapımcılar, Çukur’un 4 sezon olmak üzere planlandığını belirtmişti. Diğer yandan sevilen dizinin oyuncuları, daha önce katıldıkları bir canlı yayında Çukur’un finalinin 125. Bölümde gerçekleşeceğini söylemiş ancak sonradan ileriki bir tarihe ertelenmişti.

Çukur’da Aliço karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu da geçtiğimiz haftalarda dizinin finalinin ne zaman olacağına dair bir açıklama da bulundu.

Kocaoğlu açıklamasında; "Kısmetse bu sezon sonunda diziyi bitireceğiz. Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." şeklinde konuştu.

Son bölümünde neler oldu? Yasmin zehirlendiği için ölümün kıyısına gelirken Akın, Amca ile büyük bir yüzleşme yaşadı.

Emmi’nin başına gelenlerin ardından Yamaç, Çukur’a ağır bir ders vermek için plan yaptı.

Diğer yandan Amca’nın kurduğu yeni plan Yamaç ve Vartolu arasındaki bütün iplerin kopma noktasına getirdi.

Sevdiklerini korumak için bir plan yapan Yamaç aynı zamanda bir kişiden daha intikamını almayı başarır.