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Çukur oyuncuları hayranlarıyla YouTube'da buluştu! Çukur Evde 2. yeni bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 31.03.2020 02:56 | Son Güncelleme

ÇukurEvde serisi 2. bölümü ile YouTube üzerinden yayınlandı. Koronavirüs nedeniyle çekimleri iptal edilen ve yeni bölümü yayınlanmayan fenomen dizi Çukur'un oyuncuları internet üzerinden hayranlarıyla buluştu. Çukur'un oyuncuları evlerinden yaptıkları görüntülü bağlantılarla bu defa sessiz sinema oynadı.

Çukur oyuncuları hayranlarıyla YouTube'da buluştu! Çukur Evde 2. yeni bölüm izle!

Türkiye’ye yayılan Corona virüsü salgını nedeniyle yetkililerin evde kalın çağrısına uyan oyuncular Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Berkay Ateş, Kubilay Aka, Damla Sönmez, Kadir Çermik, Hazal Subaşı ve dizinin senaristi Gökhan Horzum Çukur'un 2. bölümü ile 30 Mart Pazartesi akşamı Youtube'da seyircileriyle buluştu.

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Çukur Evde yeni bölümde fenomen dizinin oyuncuları görüntülü sohbet üzerinden sessiz sinema oynadı.

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Çukur’un resmi Youtube kanalında ilk bölümüyle ekrana gelen “Çukur Evde” yayını sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Oyuncuların hayranlarıyla buluştukları yayın 3 milyon görüntülenmeyi geçti. Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un Youtube kanalından ekrana gelen bu özel bölüm izleyenlerden tam not aldı.


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