Çukur oyuncuları Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'dan ilk aşk pozu!

Çukur dizisinde Aliço rolünü canlandıran Rıza Kocaoğlu, aynı dizide Nehir karakterini oynayan Hazal Subaşı ile bir süredir aşk yaşıyordu.

RIZA KOCAOĞLU AŞK POZUNU PAYLAŞTI

Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı aşk pozu ile hayranlarına sürpriz yaptı. Instagram'dan sevgilisi Hazal Subaşı ile çekilen bir fotoğrafı paylaşan Kocaoğlu, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etmiş oldu.

Kocaoğlu’nun paylaşımına kalp emojisi koyması dikkat çekti.

Paylaşıma kısa süre on binlerce beğeni ve yorum geldi.

