Çukur'un Cumali Koçovalı'sı Necip Memili'den yeni sezon paylaşımı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Çukur ne zaman başlıyor?

Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisine koronavirüs salgınının ardından ara verilmişti. Dizi daha sonra sete çıkmama kararı almış ve sezon finali yaptığını duyurmuştu.

Aras Bulut İynemli, Hazal Subaşı, Damla Sönmez, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili gibi pek çok ismi kadrosunda bulunduran Çukur'un yeni sezon çekimleri bu hafta başlıyor. Dizide Cumali Koçovalı'yı canlandıran ünlü oyuncu Necip Memili, Instagram'dan bir fotoğrafını "Hiçbir şey, ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çok mu çok az kaldık" notuyla paylaştı.

Paylaşıma kısa sürede on binlerce beğeni gelirken, dizinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli de rol arkadaşının fotoğrafına yorum yaptı.

Çukur merakla beklenen yeni sezonuyla ise Eylül'de Show TV ekranlarında olacak.



