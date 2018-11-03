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Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'dan ilginç itiraf

ÇUKUR HABERLERİ  | 03.11.2018 12:36 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin İdris'i Ercan Kesal, son röportajında dizi hakkında "İdris karakteri ölecekti ancak reyting denen efendinin kölesi olundu" dedi

Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'dan ilginç itiraf

Çukur dizisinin başrol oyuncusu Ercan Kesal, VOA Türkçe'den Soner Kızılkaya'nın sorularını yanıtladı. K

esal, Çukur dizisinde 'İdris' karakterinin ölmesi gerektiğini ancak dizinin reytingin kölesi olduğu için devam etmesine tepki gösterdi.

"REYTİNG DENEN EFENDİNİN KÖLESİ OLUYORSUNUZ"

Kesal, diziden sonraki planlarına dair soruya verdiği yanıtta senaryonun reytinge göre değiştiğini söyleyerek eleştirilerde bulundu. Kesal, "Dizinin Haziran'da final yapmasıyla aslında canlandırdığım İdris Koçovalı karakteri de ölecekti. Fakat bir süre sonra seyirci o karakterin ölmemesini istiyor. Senarist de bunun bir parçası haline geliyor. Çünkü reyting denen bir efendinin kölesi oluyorsunuz" dedi.

"ÇUKUR ÇOK YIPRATICI AMA..."

Çukur dizisiyle ünlenmesiyle alakalı konuşan usta oyuncu Ercan Kesal, "Benim açımdan Çukur'un ne tür bir faydası oldu? Ciddi bir laboratuvar yaşıyorum orada, kamera önünde ve olabildiğince, becerebildiğim kadarıyla da kamera arkasında. Çünkü her hafta bir uzun metraj film enerjisiyle dizi çekiyoruz. Bu çok kolay bir şey değil. Çok yıpratıcı, çok zorlayıcı ama bir tarafıyla da çok öğretici" şeklinde konuştu.

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