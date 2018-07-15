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Çukur'un 'Komiser Emrah'ı Alperen Duymaz gizemli sevgilisi

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2018 16:18 | Son Güncelleme

Çukur'un 'Komiser Emrah'ı Alperen Duymaz, önceki gün Bodrum'da kiraladığı teknede sarışın bir güzelle objektiflere yakalandı

Çukur'un 'Komiser Emrah'ı Alperen Duymaz gizemli sevgilisi

Çukur dizisindeki 'Komiser Emrah' karakterini canlandıran Alperen Duymaz, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Önceki gün kiraladığı teknede yalnız görünen oyuncu, bu kez sarışın bir güzelle görüntülendi. Tanınmamak için şapka ve gözlük takan Duymaz'ın sık sık kız arkadaşına 'Gazeteciler olabilir' demesi dikkatlerden kaçmadı.

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Her ihtimale karşı denize ayrı ayrı giren çift, tedbiri elden bırakmadı.

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Alperen Duymaz, aldığı erzakları tekneye yerleştirirken kız arkadaşı da denize girmeye çalıştı. Dengesini kaybeden sarışın güzel, denize düşerek kendisini bir anda suda buldu. Bu olaya aldırış etmeyen oyuncu, daha sonra teknenin kaptanının gelmesi ile denize açıldılar.

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Çukur'un 'Komiser Emrah'ı alperen duymaz

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