Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'den öpüşme sahnesi açıklaması

Çukur dizisinde Yamaç'ın eşi Sena'yı oynayan Dilan Çiçek Deniz, Obsesif kompülsif (takıntı rahatsızlığı) olduğunu söyleyerek, “Başladığım şeyi bitirmeden rahat edemiyorum” dedi.

YouTube’da 5 milyonun üzerinde izlenen Aras Bulut İynemli ile öpüşme sahnesinin çekiminde çok gerildiğini söyleyen Deniz, “İlk defa öyle bir sahnem oldu. Ama Aras ve yönetmenimiz bana çok yardımcı oldular. İnsanlar eleştirse de bunlar gerçek hayatta herkesin yaşadığı şeyler” şeklinde konuştu.

Hürriyet’ten Hakan Gence’ye konuşan ünlü oyuncu, kadın olarak yaşamanın ünlü olunca daha da zor olduğunu söyleyerek, “Özellikle son zamanlarda neredeyse her hafta beni biriyle yazdılar. Önceleri ‘Göz önündesin, yapacağın bir şey yok’ diye düşünürdüm. Ama haberlerin dili o kadar seksistti ki... Göz önünde olduğum için değil, kadın olduğum için bana karşı o dilin kullanıldığını anladım” dedi.

Bundan sonra Hollywood’da da çalışmak istediğini söyleyen ünlü oyunvu, “Orada bir ajansa kaydoldum. Çalışma iznimi aldım. Bu yaz deneme çekimlerine gireceğim” dedi. Bir süredir oyuncu Furkan Andıç’la birlikte olan Deniz, erkek arkadaşı için, “Bana güven veriyor, şefkatli ve zeki” ifadesini kullandı.