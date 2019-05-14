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Çukur'un sezon finalinde sosyal sorumluluk projesi! 'Çukur'da umut var'

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2019 00:24 | Son Güncelleme

İki sezon boyunca pazartesi akşamlarının lideri olan, Ay Yapım imzalı, Show TV'de yayınlanan 'Çukur', sezon finaline Üç hafta kala "Çukur'da Umut Var" diyerek yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Kansersiz Yaşam Derneği ile el ele veren dizinin ekibi, İstanbul Lütfi Kırdar'ın desteği ve ev sahipliğinde 27 Mayıs 2019 Pazartesi akşamı binlerce seyirciyle birlikte sezon finalini seyredecek.

Çukur'un sezon finalinde sosyal sorumluluk projesi! 'Çukur'da umut var'

Pazartesi akşamları hem reytinglerde hem de sosyal medyada lider olan, Show TV'de ekranlara gelen 'Çukur', ikinci sezonunun finaline dört bölüm kala "Çukur'da Umut Var" diyerek yeni sosyal sorumluluk projesini duyurdu.

Kansersiz Yaşam Derneği ile el ele veren dizinin ekibi, 27 Mayıs 2019 Pazartesi akşamı geceye mekan sponsoru olarak destek sağlayan İstanbul Lütfi Kırdar, unutulmaz bir gala gecesine ev sahipliği yapacak. Kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışına farkındalık yaratma amacıyla yola çıkılan proje kapsamında gerçekleştirilen gecede elde edilen gelir, Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlanacak.

ÇUKUR'DA UMUT VAR!
Toygar Işıklı'dan, sürpriz Çukur oyuncularına, Redd'den Zeynep Bakşi Karatağ'a pek çok müzisyen ve sürpriz Çukur oyuncularının, izleyici tarafından ezberlenmiş dizinin şarkılarını söyleyecekleri konserle başlayacak galada, binlerce seyirci dizinin heyecanla beklenen sezon finalini oyuncularıyla birlikte aynı anda izleyebilecek. "Umut Yaz, 4381'e SMS at; çocuklara umut ol #çukurdaumutvar" sloganını son bölümle birlikte Çukur'un duvarlarına taşıyan dizi, gala gecesi ile pek çok çocuğa umut olacak.

Gala gecesine mekan sponsoru olmalarından dolayı mutluluğunu dile getiren İstanbul Lütfi Kırdar Genel Müdürü Handan Boyce; "Böylesine anlamlı bir projede yer almak ve katkımızın olduğunu bilmek, İstanbul Lütfi Kırdar ailesi olarak çok gurur verici. Elimizden geldiğince bu tür sosyal sorumluluk projelerinde destek olmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Kansersiz Yaşam Derneği Çukur çukur sezon finali

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