Çukur'un Vartolu Saadettin'iydi... Erkan Kolçak Köstendil sokak fotoğrafçısının isteğini geri çevirmedi! Yorum yağdı

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çukur dizisinde hayat verdiği 'Vartolu Saadettin' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.

Kendisi gibi oyuncu Cansu Tosun ile mutlu bir evliliği olan Erkan Kolçak Köstendil sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündem oluyor.

Sempatik halleri ve mütevazı kişiliğiyle dikkat çeken Erkan Kolçak Köstendil bu defa bir sokak fotoğrafçısının isteğini kırmadı ve poz verdi.

Erkan Kolçak Köstendil'in sokak fotoğrafçısı ile samimi diyalogu ve fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Samimiyetine hayranız', 'Çok mütevazı biri', 'Çok güzel adam', 'Oyunculuğunu severim insanlığı da güzelmiş' gibi yorumlar yapıldı.





