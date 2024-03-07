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Çukur'un Vartolu Saadettin'iydi... Erkan Kolçak Köstendil sokak fotoğrafçısının isteğini geri çevirmedi! Yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.03.2024 16:57
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Bir dönemin efsane dizisi Çukur'da hayat verdiği 'Vartolu Saadettin' karakteri ile hafızalara kazınan Erkan Kolçak Köstendil son olarak Ne Gemiler Yaktım dizisinde rol almıştı. Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırları ile adından söz ettiren Köstendil bu defa bir sokak fotoğrafçısının isteğini geri çevirmemesi ile gündem oldu.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çukur dizisinde hayat verdiği 'Vartolu Saadettin' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.

Kendisi gibi oyuncu Cansu Tosun ile mutlu bir evliliği olan Erkan Kolçak Köstendil sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündem oluyor.

çukur

Sempatik halleri ve mütevazı kişiliğiyle dikkat çeken Erkan Kolçak Köstendil bu defa bir sokak fotoğrafçısının isteğini kırmadı ve poz verdi.

erkan kolçak 2

Erkan Kolçak Köstendil'in sokak fotoğrafçısı ile samimi diyalogu ve fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'Samimiyetine hayranız', 'Çok mütevazı biri', 'Çok güzel adam', 'Oyunculuğunu severim insanlığı da güzelmiş' gibi yorumlar yapıldı.

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