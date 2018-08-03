Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli sevgilisiyle tatilde

“Çukur” dizisinin Yamaç’ı Aras Bulut İynemli, sevgilisi Bige Önal’la tatile çıktı.

Çift, kiraladıkları Bertuğ Bey adlı guletle Göcek koylarını dolaşıyor. Aras Bulut İynemli, yeni sezon çekimleri başlamadan önce sevgilisi Bige Önal’la soluğu Ege’de aldı.

Çift, kiraladıkları guletle Göcek’ten denize açıldı. Son derece mutlu görünen İynemli ve Önal’ın şakalaşma anları objektife de yansıdı.

Aras Bulut İynemli ile sevgilisi Bilge Önal tekne tatilinde çocuklar gibi şendi. İki sevgilinin deniz sosisini kapmak için kavgaya tutuşması objektiflere takıldı.

Tekneden suya atlayan İynemli, “Yuppi!” diye bağırarak etrafı inletti.



