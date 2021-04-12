Çukur’un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Karaca ölüyor

Cumali Koçovalı'nın sürpriz hamlesi, Çukur’da Yamaç'ı şoke ederken, Vartolu’yla aralarındaki ipler kopma noktasına geliyor. Amca'nın Kulkan’la muhabbet ettiğini gören ve gerçek yüzünü anlayan Karaca, büyük bir öfkeyle Amca'dan hesap sormaya kalkarken, ikilinin yaşadığı gerilim dolu dakikalar herkesi şaşırtıyor.

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Yamaç’ın, Amca’nın kurduğu düzeni bitirmek adına yaptığı zekâ dolu plan Yamaç ve Vartolu’yu bir defa daha yüz yüze getirecek. Kararından geri adım atmayı düşünmeyen Yamaç’ın aksiyonu nefesleri kesiyor.

İçindeki ateşi tekrardan bulan Cumali, sürpriz bir hamleyle mahalledeki tüm dengeleri değiştiriyor. Karaca’nın sürpriz bir ziyaretçiden dolayı kafası karışıyor. Celasun’dan haber alamayan Karaca, peşine düştüğü ipucu nedeniyle önemli bir bilgilere ulaşacak. Bu bilgi Karaca ve Amca’yı karşı karşıya getirirken, gerçekleşen yüzleşmenin ardından herkesi şoka uğratacak.

Çukur’la birlikte adını duyuran, Karaca karakterine hayat veren genç oyuncu Ece Yaşar, diziye veda ediyor. Yeni bölüm fragmanında Amca Cumali'nin Kulkan Erdenet ile işbirliği yaptığını öğrenen Karaca, Amca Cumali'den hesap sormaya gidiyor. Aralarında çıkan arbedede Karaca, Amca Cumali tarafından boğularak öldürülüyor.