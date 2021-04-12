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Çukur’un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Karaca ölüyor

12.04.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Çukur dizisinde heyecan dorukta. Yamaç’ın Vartolu’ya rağmen sözünü tutacağını söylediği Çukur’un yeni bölüm fragmanında; Amca ile Celasun’un yüz yüze gelmesi felaketi beraberinde getiriyor…

Çukur’un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Karaca ölüyor

Cumali Koçovalı'nın sürpriz hamlesi, Çukur’da Yamaç'ı şoke ederken, Vartolu’yla aralarındaki ipler kopma noktasına geliyor. Amca'nın Kulkan’la muhabbet ettiğini gören ve gerçek yüzünü anlayan Karaca, büyük bir öfkeyle Amca'dan hesap sormaya kalkarken, ikilinin yaşadığı gerilim dolu dakikalar herkesi şaşırtıyor.

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Yamaç’ın, Amca’nın kurduğu düzeni bitirmek adına yaptığı zekâ dolu plan Yamaç ve Vartolu’yu bir defa daha yüz yüze getirecek. Kararından geri adım atmayı düşünmeyen Yamaç’ın aksiyonu nefesleri kesiyor.

İçindeki ateşi tekrardan bulan Cumali, sürpriz bir hamleyle mahalledeki tüm dengeleri değiştiriyor. Karaca’nın sürpriz bir ziyaretçiden dolayı kafası karışıyor. Celasun’dan haber alamayan Karaca, peşine düştüğü ipucu nedeniyle önemli bir bilgilere ulaşacak. Bu bilgi Karaca ve Amca’yı karşı karşıya getirirken, gerçekleşen yüzleşmenin ardından herkesi şoka uğratacak.

Çukur’la birlikte adını duyuran, Karaca karakterine hayat veren genç oyuncu Ece Yaşar, diziye veda ediyor. Yeni bölüm fragmanında Amca Cumali'nin Kulkan Erdenet ile işbirliği yaptığını öğrenen Karaca, Amca Cumali'den hesap sormaya gidiyor. Aralarında çıkan arbedede Karaca, Amca Cumali tarafından boğularak öldürülüyor.

Çukur’un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Karaca ölüyor

Senaryosu Gökhan Horzum tarafından kaleme alınan Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Perihan Savaş, Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez, Necip Memili, Hare Sürel, Burak Dakak, Genco Özak, Kadir Çermik, Boncuk Yılmaz, İrem Altuğ, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Aytaç Uşun, Cem Uslu, İlkay Akdağlı, Ferit Kaya gibi başarılı oyuncular yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Çukur dizisi
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Amca ölmeli.

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