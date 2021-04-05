Çukur yeni bölüm fragmanı | Ünlü isim diziden ayrılıyor

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 123. yeni bölümüyle 5 Nisan Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. Amca ve Vartolu arasında geçen gerilim dolu konuşmanın dikkat çektiği Çukur'un yeni bölüm tanıtımında Yamaç, harekete geçiyor. Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlarda heyecan doruğa ulaşırken, Celasun'a yapılan saldırı herkesi şoke ediyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç'a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu, Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek.

Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek. İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu'nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesecek.

Cumali, kapısına bırakılan eski bir hediye sayesinde büyük mutluluk yaşarken, Akın ve Yamaç yüzleşmesi gözleri yaşartacak. Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç, bu hedefi için ilk hamlesini yapacak.



