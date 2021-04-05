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Çukur yeni bölüm fragmanı | Ünlü isim diziden ayrılıyor

05.04.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen 123. yeni bölümünün fragmanları yayınlandı. Sezon sonunda final yapacak olan Çukur'un yeni bölümünde ise Celasun'un iple boğulduğu sahneler dikkat çekti. Ünlü oyuncu Kubilay Aka ise yeni bölümde diziye veda edecek. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Çukur yeni bölüm fragmanı | Ünlü isim diziden ayrılıyor

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 123. yeni bölümüyle 5 Nisan Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. Amca ve Vartolu arasında geçen gerilim dolu konuşmanın dikkat çektiği Çukur'un yeni bölüm tanıtımında Yamaç, harekete geçiyor. Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlarda heyecan doruğa ulaşırken, Celasun'a yapılan saldırı herkesi şoke ediyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç'a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu, Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek.

Çukur yeni bölüm fragmanı | Ünlü isim diziden ayrılıyor

Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek. İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu'nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesecek.

Çukur yeni bölüm fragmanı | Ünlü isim diziden ayrılıyor

Cumali, kapısına bırakılan eski bir hediye sayesinde büyük mutluluk yaşarken, Akın ve Yamaç yüzleşmesi gözleri yaşartacak. Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç, bu hedefi için ilk hamlesini yapacak.

Çukur yeni bölüm fragmanı | Ünlü isim diziden ayrılıyor


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Çukur dizisi
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