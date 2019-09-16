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Çukur yeni sezonda Baykal'ın kızı Efsun ile Nehir'i kim oynuyor? Çukur oyuncuları Damla Sönmez ve Hazal Subaşı kimdir?

DİZİ HABERLERİ  | 16.09.2019 21:10 | Son Güncelleme

Çukur dizisi 3. sezon 1. bölümüyle 16 Eylül Pazartesi akşamı ekrana geldi. İdris Koçovalı'nın öldüğü Çukur'un yeni bölümünde, Azer, Yücel ve Timsah’la işbirliği yapan Efsun'un kim olduğu merak konusu oldu. Babasının intikamını almak isteyen Efsun, Çukur'un yeni sezonuna damga vuracak. Peki Çukur'da Efsun ve Nehir rollerini kimler oynuyor? Peki Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez ve ile Nehir rolündeki Hazal Subaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Çukur yeni sezonda Baykal'ın kızı Efsun ile Nehir'i kim oynuyor? Çukur oyuncuları Damla Sönmez ve Hazal Subaşı kimdir?

Çukur, Pazartesi akşamı 3. sezonun 1. bölümüyle ekrana geldi. Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel’in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı’dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır.

Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur’da hâkimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal’ın kızı Efsun’un Çukur’a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak. Azer, Yücel ve Timsah’la işbirliği yapan Efsun’un planı merakla beklenirken, Akın ile Azer’in bir araya gelmesi de soru işareti yaratacak. Sultan’ın Vartolu Sadettin’den isteği ekran başındakileri şaşırtacak. Herkesten bir adım önde olduğunu düşünen Yücel ise en beklemediği anda hayati bir tuzakla karşı karşıya kalacak.
Cihangir Ceyhan_Damla Sönmez_Ahmet Melih Yılmaz_Tansu Biçer
DAMLA SÖNMEZ VE HAZAL SUBAŞI ÇUKUR'DA
Final bölümünde Yamaç ile İdris Koçovalı’nın silahlarını birbirlerine doğrulttukları sahneyle ekran başındakileri şaşkınlığa uğratan dizinin 3. sezonunda kadınların gücü konuşulacak. Koçovalı Ailesi’nin kadınlarıyla birlikte hikayeye hangi yeni isimlerin dahil olacağı merakla bekleniyordu.

Hem beyazperde hem de rol aldığı dizilerle geniş bir kitleye ulaşan kuşağının en başarılı oyuncularından Damla Sönmez ile genç ve yetenekli oyuncu Hazal Subaşı, ‘Çukur’da kartlar yeniden dağıtılırken dengeleri değiştirecek.
Hazal Subaşı

Sönmez’in canlandıracağı Efsun ile Subaşı’nın hayat vereceği Nehir’in, hikayeyi nasıl etkileyeceği merakla beklenecek.

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

1987 İstanbul doğumlu olan Damla Sönmez 32 yaşındadır. Çerkes güzeli bir oyuncu olan Damla Sönmez Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman bölümü mezunudur; ancak yeteneğinin kemanda değil oyunculukta olduğunu keşfeden Damla Sönmez Yeditepe Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi almıştır. İlk olarak 2004 yılında daha 17 yaşında Camdan Pabuçlar dizisi ile ekrana çıkan Damla Sönmez 2008 yılında Emret Komutanım dizisi ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Damla Sönmez son dönemde Güllerin Savaşı dizisinde Gülru karakteri ile ismini sadece Türkiye'ye değil yedi cihana duyurmuştur; ancak 2018 ve 2019 da Aşk ve Gurur ve Masum Değiliz dizilerinde başrolde yer alsa da iki dizisi de tutmayınca hayal kırıklığı yaşamıştır.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?
Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve başrol oynamıştır. Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan olan Halka dizisinde Bahar karakterine hayat veren Hazal Subaşı 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Boğa burcudur.

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