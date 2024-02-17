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    4. Çukurca tahini tescillendi! Coğrafi işaret aldı

    Çukurca tahini tescillendi! Coğrafi işaret aldı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    17.02.2024 08:42 | Son Güncelleme:
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    Hakkari’nin Çukurca Kaymakamlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliği ile başvurusu yapılan Çukurca tahini coğrafi işaret tescil süreci tamamlandı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan 15 Şubat 2024 tarihli ve 167 sayılı Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde Çukurca tahini coğrafi işareti tescillendi.

    Çukurca tahini, 2024 yılı içerisinde Hakkâri adına tescil edilen ilk coğrafi işaretli ürün oldu. Böylece, 2017 yılında tescil edilen Doleme, Doğaba, Kıris ve 2022 yılında tescili alınan Yüksekova Çirek peynirine ek olarak 2023 yılında Kade, Kepaye, Girara Huluga, Gulol, Hakkari kilimi ve Gayle Zengil ve 2024 yılında Çukurca tahini ile birlikte Hakkari’ye ait toplam tescilli ürün sayısı 11’e ulaşmış oldu.

    ÇUKURCA TAHİNİ TESCİLLENDİ

    Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından (DAKA) yapılan açıklamada, Çukurca tahininin Çukurca’da yetişen ve taş değirmende öğütülen susamlar kullanılarak üretilen bir tahin olduğu belirtilerek, “Susamlar meşe odunu ateşinde kavrulur, su ile dönen taş değirmende öğütülür. Bu sebeple tortu ve üst kısmında yağ tabakası oluşmaz. Susamın kavurma süresi uzun olduğu için Çukurca tahini, kahverenginden koyu kahverengi tonlarındadır. Akışkan kıvamlıdır.

    çukurca tahini

    Çukurca tahini, Çukurca ilçesinde uzun bir geçmişe sahiptir. Coğrafi sınırın mutfak kültüründe önemli bir yeri vardır. Üretimi, özellikle susamların yetiştirilmesi ve tahin üretimine hazırlanması bakımından coğrafi sınıra özgü nitelik taşır ve ustalık becerisi gerektirir. Bu sebeplerle coğrafi sınır ile ün bağı bulunur” denildi.

    (İHA)

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    tahin Çukurca pate
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