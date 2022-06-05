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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çevre Günü mesajı: Doğanın korunması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum

05.06.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Çevrenin ve doğanın korunması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çevre Günü mesajı: Doğanın korunması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı yayımladı.

Erdoğan'ın mesajındaki açıklamaları şöyle:

Bizlere verilmiş en büyük nimetler arasında yer alan tabiatın korunmasına yönelik her adım insanlığın geleceği açısından son derece önemlidir.

Sanayileşmenin yaygınlaşması, teknolojinin ilerlemesi ve insan kaynaklı sebepler doğa ve çevre üzerinde ne yazık ki tahribat düzeyinde etkilerde bulunmaktadır.

Ancak unutulmamalıdır ki tüketim alışkanlıklarındaki aşırılıklar, çevre ve doğaya karşı duyarsız yaklaşımlar uzun vadede yine en fazla zararı insanoğluna verecektir.

Bu nedenle bütün bir insanlık olarak acil şekilde harekete geçerek, sorunu çok yönlü bir yaklaşımla ele almak ve çözümler üretmek zorundayız.

Türkiye olarak doğanın tahribatının önüne geçmek, tabiatla ilişkimizi en duyarlı hale getirmek için medeniyetimizin bizlere öğrettiği hassasiyetle adımlarımızı attık ve atmaya devam ediyoruz.

Her alanda olduğu gibi çevre konusunda da asırlık yatırımları 20 yıla sığdırdık.

Bu dönemde doğayı korumaya, çevre kirliliğini önlemeye yönelik etkili birçok düzenlemeyi ve uygulamayı hayata geçirdik.
Yeşil kalkınma devrimine uygun yapısal dönüşümlerimizi hem mevzuat değişiklikleri hem de somut projeler bakımından hızlandırdık.

Çevre dostu yaklaşımları her zaman destekledik, daha yaşanabilir şehirlerin inşasına öncülük ettik, yenilenebilir enerjiyi önceleyerek enerji çeşitliliğini sağladık, orman varlığını artırmak için Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma kampanyasını başlattık.

“81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi” hedefimiz doğrultusunda 450 projenin yapımına başladık ve her şehrimizde vatandaşlarımızı Millet Bahçeleriyle buluşturmayı sürdürüyoruz.

2053 Net Sıfır Emisyon hedefimizi dünyaya ilan ederek doğanın korunması konusundaki samimiyetimizi ortaya koyduk.
Gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakmak için gayret göstermeye devam ediyoruz.

Dünya Çevre Günü vesilesiyle vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa bir kez daha yaşadığımız dünyanın bize gelecek nesillerin emaneti olduğunu hatırlatıyor, çevrenin ve doğanın korunması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum.

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