Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çevreye Duyarlı Kampanya' paylaşımı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
POLİTİKA  | 01.02.2019 07:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabından AK Parti tarafından paylaşılan "çevreye duyarlı kampanya" videosu paylaşımı yapıldı.

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda 31 Mart Yerel Seçimleri için alınan "çevreye duyarlı kampanya" kararına vurgu yapıldı. "Her şehir kendi sesiyle güzel. Çevreye duyarlı kampanyamız başlamıştır." notuyla paylaşılan videoyu Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından retweetledi.

Video sosyal medyada kısa sürede rekor etkileşim aldı.


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ak parti recep tayyip erdoğan çevreye duyarlı kampanya

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