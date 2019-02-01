Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çevreye Duyarlı Kampanya' paylaşımı

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda 31 Mart Yerel Seçimleri için alınan "çevreye duyarlı kampanya" kararına vurgu yapıldı. "Her şehir kendi sesiyle güzel. Çevreye duyarlı kampanyamız başlamıştır." notuyla paylaşılan videoyu Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından retweetledi.
Video sosyal medyada kısa sürede rekor etkileşim aldı.
Her şehir kendi sesiyle güzel. Çevreye duyarlı kampanyamız başlamıştır. #ÇevreyeDuyarlıKampanya pic.twitter.com/nj8xa1Bjce— AK Parti (@Akparti) 31 Ocak 2019
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