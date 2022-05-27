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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Kimlerle pazarlık yaptıkları ortaya çıkacak'

27.05.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuşuyor. Erdoğan, konuşmasında Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, "Elbet gün gelecek, gündemde seçim yokken 'Temmuzda Başbakan olacağım' diye ortalıkta salınanların foyaları da ortaya dökülecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Kimlerle pazarlık yaptıkları ortaya çıkacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Türk demokrasisinin en kara günlerinden birinin 62. yıl dönümünde sizlerle beraberiz.

Darbe sonrası kurdukları düzmece mahkemelerle şu an bulunduğumuz yeri utanç adasına çevirenleri lanet ve nefretle anıyorum.

Menderes'i ve arkadaşlarını darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları o kara leke, değil 62 yıl 600 yıl geçse de hiçbir zaman temizlenmeyecektir.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta tehditlere, şantajlara asla boyun eğmedik. Tüm teşebbüsleri bozguna uğrattık. CHP'nin başındaki zat milletin şanlı direnişini televizyon karşısında keyif kahvesi içerek izlerken biz milli iradeyi korumak için Erol Olçok gibi yol arkadaşlarımızı Abdullah Tayyip gibi körpe delikanlılarımızı şehit verdik.

Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. 15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken Bay Kemal’in tatlı canını kurtarmak adına kimlerle ne tür pazarlıklar yaptığı da hiç aldanmayın ortaya çıkacaktır. Onu da göreceğiz. Elbet gün gelecek ortada seçim yokken 'Temmuz’da başbakan olacağım' diye ortalıkta salınanların foyaları da ortaya dökülecektir. Elbet gün gelecek FETÖ’cü hainlerin söylemleri ile 15 Temmuz destanını lekelemeye çalışanların yularını kimlerin tuttuğu da ortaya konacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT

Darbe gecesinden önce ne diyordu? Tankın üzerine ilk ben çıkarım. Fakat tankları görünce kuyruğunu kıstırıp kaçan CHP'nin başındaki zata rağmen bu ülkeyi FETÖ'cü alçaklara teslim etmedik.

Bu adam şu anda da aynı mı? İşte açıklamalar yapıyor. Aynen 15 Temmuz gecesinin benzeri ifadeler. Değişen hiçbir şey yok. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır.

TÜRGEV VE ENSAR AÇIKLAMASI

Man Adası dediler, oradan 150 bin lira ceza, ardından şimdi bir 100 bin lira daha. Ben de dedim ki bu 150 artı 100 bini TÜRGEV ve ENSAR Vakfına verelim.

Detaylar geliyor...

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Recep Tayyip Erdoğan
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