Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalyan Şef Danilo Zanna'ya Turkuaz Kart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nda Kooperatiflerimizle Büyüyoruz" mottosuyla gerçekleştirilen Türkiye Kooperatifler Buluşması 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katıldı.

İtalyan şef Danilo Zanna'nın da yer aldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan Danilo Zanna'ya "Turkuaz Kart"ını teslim etti. İlk "Turkuaz Kart" ise 2021 yılında iş insanı Steven Young'a verilmişti.

TURKUAZ KART NEDİR?

"Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir.