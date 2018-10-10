HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 09:14 | Son Güncelleme

2018 ODTÜ mezuniyet töreninde açtıkları 'Tayyipler Alemi' pankartı nedeniyle gözaltına alınıp 1 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan 4 öğrenci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çaya davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

2018 ODTÜ mezuniyet töreninde “Tayyipler Âlemi” pankartı açtıktan sonra önce gözaltına alınıp 1 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan 4 öğrenciyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çaya davet etti.

ODTÜ mezuniyet töreninde 4 öğrenci, “Tayyipler Âlemi” pankartı açtıktan sonra, gözaltına alınıp 1 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bu durum kamuoyunda büyük tepki yaratmıştı.

Cumhurbaşkanı ise avukatı aracılığıyla öğrencilere iletilen mesaja öğrencilerden de olumlu yanıt geldi.

İşte Talat Atilla'nın köşesinden aktardığı o bölüm:

“İlginç ama hoşuma giden özel bir bilgi aldım.

2018 ODTÜ mezuniyet töreninde “Tayyipler Âlemi” pankartı açtıktan sonra önce gözaltına alınıp, sonra serbest bırakılan 4 öğrenciye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çay daveti gitmiş.

Erdoğan’ın avukatı aracılığıyla öğrencilere iletilen mesaja öğrencilerden de olumlu yanıt gelmesi ayrı bir güzellik...

Açılan pankart ne kadar eleştiri sınırlarını zorluyor, maksadı aşıyorsa, Erdoğan’ın daveti, bir o kadar yerinde ve anlamlı...

Bu küçük davet, toplumsal kutuplaşmayı bitirmek için büyük bir yol açabilir!

Erdoğan, toplumsal mütabakat çerçevesinde Fazıl Say gibi muhalif bazı isimlere de çay daveti yapmayı düşünüyor. Cumhurbaşkanı, kısa süre önce annesi vefat eden Say’a telefonla taziyede de bulunmuştu.”

PARTNERYeni yaşını böyle kutladıYeni yaşını böyle kutladı
Akromegali hastası Serap, tedavi için İstanbul yolcusuAkromegali hastası Serap, tedavi için İstanbul yolcusu
Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Safer ayı uğursuz mudur?Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Safer ayı uğursuz mudur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erdoğan tayyipler alemi 2018 ODTÜ mezuniyet töreni pankart çay daveti

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Sinan Akçıl ve Sermiyan Midyat kavga etti

Sinan Akçıl ve Sermiyan Midyat kavga etti

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Okuyucu Yorumları 9 yorum
çay içmez onlar votka bira velan içer
helal olsun reise. aslında bizim kültürümüzde kadim bir hoşgörü bi arada yalana uzlaşı anlayışı var. ama bizi bölmek birbirimize düşürmek ve parçalamak isteyen dış destekli iç hainlerimizde az değil.
Çok takdir ettim Sayın Cumhurbaşkanımızı kendisine yakışanı yapmış.Hayır çadırına gitmesi de böyle yerinde bir davranıştı.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan güvertesi asker dolu şekilde geçti

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan güvertesi asker dolu şekilde geçti

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Mutfak tüpüyle marketi havaya uçurmak istedi!

Mutfak tüpüyle marketi havaya uçurmak istedi!

Akromegali hastası Serap, tedavi için İstanbul yolcusu

Akromegali hastası Serap, tedavi için İstanbul yolcusu

Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Safer ayı uğursuz mudur?

Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Safer ayı uğursuz mudur?

'Akit yazımı sansürledi' diyen Nurettin Veren'den şok çıkış: Bu ülke Cumhurbaşkanının çiftliği değil

'Akit yazımı sansürledi' diyen Nurettin Veren'den şok çıkış: Bu ülke Cumhurbaşkanının çiftliği değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.