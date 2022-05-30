HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bürokratlara tehdit' çıkışı! Faşist bir yaklaşımın sonucudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bürokratlara tehdit' çıkışı! Faşist bir yaklaşımın sonucudur

30.05.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay’ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda konuştu. Erdoğan, "Biz tehditle kendi siyasetçilerimize yer açmaya kalkmadık, kalkmayız. Kamu hizmetlilerini tehdit etmek, faşist bir yaklaşımın sonucudur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bürokratlara tehdit' çıkışı! Faşist bir yaklaşımın sonucudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biz tehditle kendi siyasetçilerimize yer açmaya kalkmadık, kalkmayız. Kamu hizmetlilerini tehdit etmek, faşist bir yaklaşımın sonucudur" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Denetimin temelini oluşturan şeffaflık ve hesap verebilirlik modern devlet anlayışı olarak tüm dünyada kabul görmektedir.

Sayıştay'ın denetim alanına giren denetim bütçesi, 85 milyonun rızkından artırarak devlet bütçesine sunduğu katkıdan oluşuyor.

Geçtiğimiz 20 yılda bir asırlık yol kat ettik. Her alanda bu gelişmelerin sonuçlarını görmek mümkündür. Biz meseleye ülkemize mümkün olan en çok sayıda hizmetin sağlanması yönünden bakıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra da Sayıştay'ın denetim alanını genişlettik. Bu da bizim denetimden kaçmadığımızın en büyük göstergesi.

Biz tehditle kendi siyasetçilerimize yer açmaya kalkmadık, kalkmayız. Kamu hizmetlilerini tehdit etmek, faşist bir yaklaşımın sonucudur. Bunları milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
81 ile maske genelgesi! Tek bir yerde devam edecek81 ile maske genelgesi! Tek bir yerde devam edecek
Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktıToplu taşımada maske zorunluluğu kalktı
Şişli'deki katliamda yeni detaylar! İntihar notu ortaya çıktıŞişli'deki katliamda yeni detaylar! İntihar notu ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...

Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişme

Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişme

İstanbul'da akılalmaz olay! Küçük kızı MR'da yaktılar

İstanbul'da akılalmaz olay! Küçük kızı MR'da yaktılar

İlginizi Çekebilir

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Dünyanın en yaşlı erkeği! İnsanlığa 4 tavsiye verdi

Dünyanın en yaşlı erkeği! İnsanlığa 4 tavsiye verdi

K-Pop severleri kızdırdı! "Adıyaman'ın köyünden fanlık yapıp bana küfür eden..."

K-Pop severleri kızdırdı! "Adıyaman'ın köyünden fanlık yapıp bana küfür eden..."

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.