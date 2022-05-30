Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bürokratlara tehdit' çıkışı! Faşist bir yaklaşımın sonucudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biz tehditle kendi siyasetçilerimize yer açmaya kalkmadık, kalkmayız. Kamu hizmetlilerini tehdit etmek, faşist bir yaklaşımın sonucudur" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Denetimin temelini oluşturan şeffaflık ve hesap verebilirlik modern devlet anlayışı olarak tüm dünyada kabul görmektedir.

Sayıştay'ın denetim alanına giren denetim bütçesi, 85 milyonun rızkından artırarak devlet bütçesine sunduğu katkıdan oluşuyor.

Geçtiğimiz 20 yılda bir asırlık yol kat ettik. Her alanda bu gelişmelerin sonuçlarını görmek mümkündür. Biz meseleye ülkemize mümkün olan en çok sayıda hizmetin sağlanması yönünden bakıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra da Sayıştay'ın denetim alanını genişlettik. Bu da bizim denetimden kaçmadığımızın en büyük göstergesi.

Biz tehditle kendi siyasetçilerimize yer açmaya kalkmadık, kalkmayız. Kamu hizmetlilerini tehdit etmek, faşist bir yaklaşımın sonucudur. Bunları milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz.



