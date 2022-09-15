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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 17 üniversiteye rektör atandı

15.09.2022 06:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 17 üniversiteye rektör atandı. Yayımlanan kararla Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Altun, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 17 üniversiteye rektör atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Altun, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan, Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Aydın, Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu atandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Kaynak: AA

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