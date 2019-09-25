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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşması sonrası Bahçeli'den sürpriz telefon!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.09.2019 01:39 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı kutladı. O anların görüntüsünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşması sonrası Bahçeli'den sürpriz telefon!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin Erdoğan'ı arayarak BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma dolayısıyla tebrik ve teşekkürlerini ilettiği görüntüye yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebriklerini ileten Bahçeli'ye, "Bu hassasiyetinize özellikle çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Allah yar, yardımcımız olsun. Rabbim şifalar versin inşallah." karşılığını verdi.


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Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli recep tayyip erdoğan Fahrettin Altun MHP bm

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