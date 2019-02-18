Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘zırhlı araç’ sorusuna Vladimir Putin’den güldüren yanıt

Rus gazeteci Dimitry Smirnov’un sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, Erdoğan binecekleri aracı işaret ederek, “Zırhlı mı acaba?” diye sordu.
Sputnik’teki habere göre, Erdoğan’ın bu sorusu üzerine Putin, aracın camına vurarak “Yok, bölge zırhlı” yanıtını verdi. Putin’in bu yanıtının ardından başta Ruhani olmak üzere liderler arasında kısa süreli bir gülüşme yaşandı.
İşte dikkat çeken o paylaşım;
Эрдоган об автобусе, на котором его возили в Сочи: Бронированная?— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 Şubat 2019
Путин: Территория бронированная pic.twitter.com/fMQup2ZrP6
Erdoğan Soçi’de düzenlenen zirve sonrası, “Çok çok verimli, çok çok faydalı oldu. İkinci turunda tekrar Soçi’den başlayıp beşincisini de inşallah Türkiye’de yapacağız” açıklamasını yapmıştı.
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