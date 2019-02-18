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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘zırhlı araç’ sorusuna Vladimir Putin’den güldüren yanıt

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GÜNDEM  | 18.02.2019 03:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldiği Soçi zirvesine dair yayınlanan bir videoda Erdoğan'ın sorduğu bir soruya Putin'in verdiği yanıt liderler arasında gülüşmelere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘zırhlı araç’ sorusuna Vladimir Putin’den güldüren yanıt

Rus gazeteci Dimitry Smirnov’un sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, Erdoğan binecekleri aracı işaret ederek, “Zırhlı mı acaba?” diye sordu.

Sputnik’teki habere göre, Erdoğan’ın bu sorusu üzerine Putin, aracın camına vurarak “Yok, bölge zırhlı” yanıtını verdi. Putin’in bu yanıtının ardından başta Ruhani olmak üzere liderler arasında kısa süreli bir gülüşme yaşandı.

İşte dikkat çeken o paylaşım;

BEŞİNCİSİ YAPILACAK

Erdoğan Soçi’de düzenlenen zirve sonrası, “Çok çok verimli, çok çok faydalı oldu. İkinci turunda tekrar Soçi’den başlayıp beşincisini de inşallah Türkiye’de yapacağız” açıklamasını yapmıştı.

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