Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Arda Güler ve Berat Efe Parlar arasında dikkat çeken diyalog! 'Şöhret Arda' diye seslendi

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği" kapsamında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Sigaranın sağlığa olan zararının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle geçlere yönelik tütün tütün ürünlerinden uzak durulması konusunda tavsiyesini yineledi. Programda genç sporcular da yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçeli yıldız Arda Güler ve oyuncu Berat Efe Parlar'la diyaloğu dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü 2021 Dünya Tütünsüz Günü Avrup Bölgesi Ödülünü alan Tuba Durgut "Burada başarılarıyla göz kamaştıran bir çok genç arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın ortak özelliği hepsi tütünle mücadele ediyor. Sizin de bu konudaki öncülüğünüz bize güç veriyor." dedi.

Kampanyanın daha önceki çocuk yıldız olan oyuncu Berat Efe Parlar'ın araların da olduğunu belirten Durgut "Hatırlayabilecek misiniz? Bir göz gezdirin efendim" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözü tekrar bıraktı.

ERDOĞAN, ARDA GÜLER'İ GÖRÜNCE...

Salondaki gençlere kısa bir bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Başta tabi şöhret Arda var. Onu görüyoruz. Arda'nın bildiğim kadarıyla sigarayla hiç ilişkisi olmadı" dedi.

Daha sonra Berat Parlar'a dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Berat galiba." diye seslendi.

BERAT EFE PARLAR, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA 14 YIL ÖNCEKİ ANISINI ANLATTI

Erdoğan'ın ardından kısa bir açıklama yapan Parlar, 14 yıl önceki kamu spotunu çektikten sonra Ankara'ya geldiklerini hatırlattı. 14 yıl önce annesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüklerini söyleyen Parlar "Annemle beraber gelmiştik. Siz de anneme 'sigara kullanıyor musun?' diye sormuştunuz. Annem de 'malesef kullanıyorum' demiştiniz. Siz de 'acilen bırakman lazım, kesinlikle bırakıyorsun' demiştiniz. Annemden sigara paketini almıştınız. Benim annem 8 yıldır kanserle mücadele ediyor. Doktorunun ilk sorusu anneme 'sigara kullanıyor musun?' oldu. Annem bu soruyu duyar duymaz sigarayı bıraktı" dedi.

ERDOĞAN: MİLLETİMİZİ SEVDİĞİMİZ İÇİN 'SİGARAYI BIRAK' DİYORUZ

Daha sonra Erdoğan açıklamasının "Sigaranın kapalı mekandaki zararı açık mekana göre çok çok fazla. Doktor bile ilk sorusunda sigarayı soruyor. Öyleyse biz milletimiz çok seviyoruz onun için de gerçekten sigara içiyorsa diyoruz ki: 'Seni sevdiğimiz için gel sigarayı bırak'" diye konuştu.



