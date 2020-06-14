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  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi.

BİNGÖL HABERLERİ  | 14.06.2020 21:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi.


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