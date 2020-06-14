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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi.
BİNGÖL
HABERLERİ
|
14.06.2020 21:24 |
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi.