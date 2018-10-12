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Cumhurbaşkanlığı'ndan Rahip Brunson açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2018 18:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Brunson kararı ile ilgili "Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Rahip Brunson açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Brunson kararı ile ilgili "Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koymuştur. ABD başkanı Donald Trump'a bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Türkiye demokratik bir hukuk devletidir ve Türk mahkemeleri bağımsızdır. Türk mahkemeleri gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti de hiçbir organ, makam, merci ya da kişiden talimat almaz" dedi.

AK Parti’li Hayati Yazıcı, ABD’li Rahip Brunson’ın serbest bırakılmasıyla ilgili Twitter’den yaptığı açıklamada, Rahip Brunson davasını “Çok konuşuldu ama daha çok konuşulacak bir dava dosyası” olarak nitelendirdi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Hayati Yazıcı rahip Brunson Cumhurbaşkanlığı

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
bence yapma açıklama falan her şey açık zaten YAZIKLAR OLSUN
yanar döner hökümet
burası önemli burası çok önemli en önemlisi burası masalına devam edin beyler havanda su dövün. dolar çıkıyor rantcılar para basıyor. siz garibanın ekmeği ile oynayın iki tane basit esnafa dayılık yapın
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