Cumhurbaşkanlığı'ndan Rahip Brunson açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Brunson kararı ile ilgili "Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koymuştur. ABD başkanı Donald Trump'a bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Türkiye demokratik bir hukuk devletidir ve Türk mahkemeleri bağımsızdır. Türk mahkemeleri gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti de hiçbir organ, makam, merci ya da kişiden talimat almaz" dedi.

AK Parti’li Hayati Yazıcı, ABD’li Rahip Brunson’ın serbest bırakılmasıyla ilgili Twitter’den yaptığı açıklamada, Rahip Brunson davasını “Çok konuşuldu ama daha çok konuşulacak bir dava dosyası” olarak nitelendirdi.

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