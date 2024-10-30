MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cumhuriyet Bayramı'nı Esenyurt'ta kutladı! Ece Seçkin sahne tarzıyla sosyal medyayı salladı! O yasaya vurgu yaptı! Arkasını dönünce...

Cumhuriyet Bayramı'nı Esenyurt'ta kutladı! Ece Seçkin sahne tarzıyla sosyal medyayı salladı! O yasaya vurgu yaptı! Arkasını dönünce...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.10.2024 07:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde Ece Seçkin sahne aldı. Sahneye mini ışıltılı elbisesi ile çıkan ünlü ismin kostümü ile sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Ece Seçkin arkasını döndüğünde yaptığı gönderme ile büyük takdir topladı.

Cumhuriyet Bayramı'nı Esenyurt'ta kutladı! Ece Seçkin sahne tarzıyla sosyal medyayı salladı! O yasaya vurgu yaptı! Arkasını dönünce...

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ülkemizin her yerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku içerisinde kutlandı. Belediyelerin düzenlediği konserlerde ünlü isimler sahneye çıktı.

29 Ekim kutlamaları için meydanlarda yerini alan ünlü isimlerden biri de ünlü şarkıcı Ece Seçkin oldu. Seçkin, Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.

Ece Seçkin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserindeki kostümü ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Konser öncesi arkası dönük bir paylaşım yapan ünlü ismin bu karesine kısa sürede yorum yağdı.

ece 4

Seçkin, mini ışıltılı elbisesi ile dikkat çekerken ünlü ismin elbisesinin arkasındaki rakamlar ile 6284 nolu Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine dair yasaya vurgu yapması takdir edildi.

ece seçkin 2

Ece Seçkin konserinde ise yaptığı konuşmada; "Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. Kadın olmanın zor kadın ölmenin kolay olduğu bir yerde yaşamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

ECE SEÇKİN

YORUM YAĞDI

Ece Seçkin'in sahne tarzı herkesten tam not almayı başardı. Seçkin'e sosyal medyada; 'sen harika bir detaysın', 'gerçek bir kraliçe', 'aldığı paranın hakkını veren tek isim' gibi yorumlar yapıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin konser 29 ekim
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti

İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti

Canlı yayında gergin anlar! Ümit Özdağ o ismin yayına katılacağını duyunca stüdyoyu terk etti: "Muhatabım olamaz..."

Canlı yayında gergin anlar! Ümit Özdağ o ismin yayına katılacağını duyunca stüdyoyu terk etti: "Muhatabım olamaz..."

İstanbul'da kuzen vahşeti! 18 yaşındaki genç kızı bayılttıktan sonra katletti

İstanbul'da kuzen vahşeti! 18 yaşındaki genç kızı bayılttıktan sonra katletti

Korkunç olaydan kahreden haber geldi! Kavgadan kaçmak isterken çelme takılarak düşürüldü: Feci şekilde ezildi...

Korkunç olaydan kahreden haber geldi! Kavgadan kaçmak isterken çelme takılarak düşürüldü: Feci şekilde ezildi...

Mourinho'dan ilginç açıklamalar! "10 yıldır başarı yok" dedi ve...

Mourinho'dan ilginç açıklamalar! "10 yıldır başarı yok" dedi ve...

İsrail'den İran'a yeni tehdit! Misilleme gelirse yapacaklarını duyurdular

İsrail'den İran'a yeni tehdit! Misilleme gelirse yapacaklarını duyurdular

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Su itici, elyaf dolgulu Skechers montta kısa süreli indirim var

Su itici, elyaf dolgulu Skechers montta kısa süreli indirim var

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.