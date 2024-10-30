Cumhuriyet Bayramı'nı Esenyurt'ta kutladı! Ece Seçkin sahne tarzıyla sosyal medyayı salladı! O yasaya vurgu yaptı! Arkasını dönünce...

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ülkemizin her yerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku içerisinde kutlandı. Belediyelerin düzenlediği konserlerde ünlü isimler sahneye çıktı.

29 Ekim kutlamaları için meydanlarda yerini alan ünlü isimlerden biri de ünlü şarkıcı Ece Seçkin oldu. Seçkin, Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.

Ece Seçkin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserindeki kostümü ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Konser öncesi arkası dönük bir paylaşım yapan ünlü ismin bu karesine kısa sürede yorum yağdı.

Seçkin, mini ışıltılı elbisesi ile dikkat çekerken ünlü ismin elbisesinin arkasındaki rakamlar ile 6284 nolu Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine dair yasaya vurgu yapması takdir edildi.

Ece Seçkin konserinde ise yaptığı konuşmada; "Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. Kadın olmanın zor kadın ölmenin kolay olduğu bir yerde yaşamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Ece Seçkin'in sahne tarzı herkesten tam not almayı başardı. Seçkin'e sosyal medyada; 'sen harika bir detaysın', 'gerçek bir kraliçe', 'aldığı paranın hakkını veren tek isim' gibi yorumlar yapıldı.