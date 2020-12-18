Cunda adası nerede, hangi ile bağlı, denize nerede girilir?

Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olan Cunda Adası'nın popülaritesi gittikçe artmaya başladı. Tertemiz havası, rengarenk ve nostaljik sokakları, el değmemiş doğası ve tarihi yapıları ile ziyaretçilerini kucaklayan bu şirin ada, size huzur dolu bir tatil sunacak. Hem güneşin ve denizin tadını çıkarmak istiyor hem de ülkemizin kültürel miraslarını keşfetmek istiyorsanız Cunda Adası sizin için bulunmaz bir nimet. Siz de Cunda Adası'nı görmek ve sevdikleriniz ile güzel anılar biriktirmek istiyorsanız Cunda Adası hangi ile bağlı, nerede, Cunda Adası nasıl gidilir gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Cunda Adası Nerede? Balıkesir, Marmara Bölgesi'nin en özel şehirlerinden biri. Güzel doğası ve tarihi mirası ile ülkemizin adeta göz bebeği. İşte Cunda Adası bu ile bağlıdır. Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı olan Cunda, Ayvalık Adaları'ndan yerleşime açık olan tek adadır. Cunda'ya her ne kadar ada desek de aslında sonradan doldurulmuş bir yolla ana karaya bağlı. İlçe merkezine yalnızca 8 km uzaklıkta bulunan Cunda Adası'na Ayvalık'tan kolayca ulaşabilirsiniz.

Cunda Adası Yol Tarifi İstanbul'dan özel aracınız ile Cunda Adası'na gelmeyi düşünüyorsanız, İDO feribotları ile Bandırma'ya gidebilir Bandırma'dan Ayvalık'a geçerek Cunda Adası'na ulaşabilirsiniz. Bandırma ve Cunda Adası arası yaklaşık 3,5 saattir ve Balıkesir-Susurluk yolu üzerinden gidilir. Otobüs ile gelmeyi düşünüyorsanız önce Balıkesir'e gelmelisiniz. Balıkesir'e sefer düzenleyen birçok otobüs seferi bulunur. Balıkesir merkeze geldikten sonra Ayvalık'a şehir içi ulaşım araçları ile geçebilir, oradan da Cunda'ya ulaşabilirsiniz. Hava yolunu kullanmayı düşünüyorsanız Edremit Havaalanına veya İzmir Havaalanına gelip buradan Ayvalık'a gelebilirsiniz. Ayvalık ile ada arasındaki Cunda Adası Köprüsünü kullanarak Cunda'ya ulaşabilirsiniz. Cunda Adası Gezilecek Yerler Cunda Adası ilk bakışta küçük gibi gözükse de keşfedeceğiniz ve zaman geçirebileceğiniz çok yere sahip. Yeşil ve mavinin buluştuğu, cennetin bir köşesini andıran bu güzel adada doyasıya yazın tadını çıkarabilir; sizi tarihte yolculuğa çıkartan sokaklar ve mimari yapılar ile unutamayacağınız bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz.

Agios Yannis Kilisesi Adeta adanın simgelerinden biri haline gelmiş yel değirmenlerinden birkaç tanesinin bulunduğu Agios Yannis Kilisesi görmeniz gereken yerlerin başında geliyor. Koç Ailesi tarafından restore edilen bu tarihi kilise, kent kitaplığı olarak işlevini sürdürüyor. Hristiyanlık dinine ait freskoların bulunduğu bu yapıda Cunda Adası'nın geçmişini biraz daha anlamış olacaksınız. Hemen yanında sevimli bir kafe de bulunan kilise bahçesinde dinlenebilir ve manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Taksiyarhis Kilisesi Ankara'daki Rahmi Koç Müzesi'nin devamı niteliğinde olan, Koç Ailesi tarafından restore edilen bu tarihi yapı Cunda'da görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. İçerisinde antika oyuncaklar ve araçlar bulunan müzeyi ziyaret etmeden gezinizi tamamlamayın. Cunda Adası Çarşısı Cunda Çarşısı için adanın kalbinin attığı yer denilebilir. Arnavut kaldırımların ve rengarenk çiçeklerin süslediği sokaklarda alışveriş yapabilir, yemek yiyebilir ve adayı daha yakından tanıma şansına sahip olabilirsiniz. Buradan yürüyerek sahile geçebilir ve adanın simgelerinden biri olan Despot Evi'ni görebilirsiniz.