Cüneyt Arkın 4 yıl sonra sahnede

Cüneyt Arkın, bir gazino patronunu canlandırdığı 'Şarkılar Seni Söyler' adlı müzikalde sahneye çıktı. Dört yıl aradan sonra sahnelere geri dönen usta sanatçı, seyirciden büyük alkış aldı.

Müjdat Gezen tarafından sahneye konulan müzikalde; Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Safiye Ayla, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Sezen Aksu, Zerrin Özer ve Türkan Şoray'ın gazino çalışmalarından kesitler sunuluyor.

TİM Show Center Sahnesi’nde sahnelenen 'Şarkılar Seni Söyler'de; Öncil Aktarıcı (Müzeyyen Senar), Fehmi Dalsaldı (Sezen Aksu), Melike İpek Yalova (Türkan Şoray), Fatih Ürek (Zeki Müren), Semiha Yankı (Kendisini oynuyor) ve Nazlı (Ajda Pekkan) rol alıyor.



