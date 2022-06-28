MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cüneyt Arkın'a Tarkan'dan duygulandıran veda: Sen ölümsüzsün kalbimizde

Cüneyt Arkın'a Tarkan'dan duygulandıran veda: Sen ölümsüzsün kalbimizde

28.06.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından, ünlü şarkıcı Tarkan'dan duygusal bir paylaşım geldi. Usta sanatçıya veda eden Tarkan, "Cüneyt Arkın. Biz seni çok sevdik. Sen ölümsüzsün kalbimizde" dedi.

Cüneyt Arkın'a Tarkan'dan duygulandıran veda: Sen ölümsüzsün kalbimizde

Türk sinemasının efsanelerinden Cüneyt Arkın'dan gelen acı haber, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Pek çok ünlü isim, Arkın ile olan anılarını ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

"SEN ÖLÜMSÜZSÜN"

Vefat haberini alan megastar Tarkan da usta sanatçıya duygusal bir notla veda etti. Instagram hesabından Cüneyt Arkın'ın fotoğrafını paylaşan Tarkan şu ifadeleri kullandı:

"Cüneyt Arkın. Biz seni çok sevdik. Sen ölümsüzsün kalbimizde. Türk sinemasının en büyük efsanelerinden biri olarak her daim sevgiyle, saygıyla anacağız seni. Nurlar, ışıklar içinde uyu. Ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim. #CüneytArkın"

tarkan1

Cüneyt Arkın son olarak Kuruluş Osman'da rol almıştı! Yapımcı Mehmet Bozdağ set görüntülerini paylaştıCüneyt Arkın son olarak Kuruluş Osman'da rol almıştı! Yapımcı Mehmet Bozdağ set görüntülerini paylaştı
Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın'la son görüşmesini anlattı: Nefes almakta zorlandığını söyledi doktorumu gönderdimMüjdat Gezen, Cüneyt Arkın'la son görüşmesini anlattı: Nefes almakta zorlandığını söyledi doktorumu gönderdim


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acı haberin ardından hastaneye koştularAcı haberin ardından hastaneye koştular
Aleyna Tilki’nin annesi göbeği açık mini şortlu poz verdi! "Kızlarından güzel"Aleyna Tilki’nin annesi göbeği açık mini şortlu poz verdi! "Kızlarından güzel"
Üstsüz pozu olay oldu! Yere yatıp...Üstsüz pozu olay oldu! Yere yatıp...
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Arkın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü o ilçede! Artık her şey farklı olacak!

Herkesin gözü o ilçede! Artık her şey farklı olacak!

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Bayram ikramiyesi ne kadar yatacak?

Bayram ikramiyesi ne kadar yatacak?

Son seçim anketinde çok konuşulacak yüzde 1'lik fark!

Son seçim anketinde çok konuşulacak yüzde 1'lik fark!

Buruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübede

Buruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübede

İlginizi Çekebilir

Hastalığı hayatını mahvetti! Her güne 6 yaşında başlıyor

Hastalığı hayatını mahvetti! Her güne 6 yaşında başlıyor

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kendisini hamile zannediyordu! Meğerse karnında kocaman...

Kendisini hamile zannediyordu! Meğerse karnında kocaman...

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.