Cüneyt Arkın'a Tarkan'dan duygulandıran veda: Sen ölümsüzsün kalbimizde

Türk sinemasının efsanelerinden Cüneyt Arkın'dan gelen acı haber, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Pek çok ünlü isim, Arkın ile olan anılarını ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

"SEN ÖLÜMSÜZSÜN"

Vefat haberini alan megastar Tarkan da usta sanatçıya duygusal bir notla veda etti. Instagram hesabından Cüneyt Arkın'ın fotoğrafını paylaşan Tarkan şu ifadeleri kullandı:

"Cüneyt Arkın. Biz seni çok sevdik. Sen ölümsüzsün kalbimizde. Türk sinemasının en büyük efsanelerinden biri olarak her daim sevgiyle, saygıyla anacağız seni. Nurlar, ışıklar içinde uyu. Ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim. #CüneytArkın"



