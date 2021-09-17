Cüneyt Arkın'dan eşi Betül Cüreklibatır'a duygusal mesaj

Usta oyuncu Cüneyt Arkın (84), Instagram hesabından 52 yıllık eşi Betül Cüreklibatır'a (74) duyduğu sevgiyi haykırmaya devam ediyor.

Zaman zaman eşiyle birlikte yer aldığı pozları yayınlayarak altına romantik sözler ekleyen Arkın, önceki gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Eşiyle olduğu fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan usta sanatçı, gönderisinde, "Ruhuna dokunan insanı bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğun gibi seven..." ifadelerini kullandı. Cüneyt Arkın ile Betül Cüreklibatır'ın aşk pozu, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

