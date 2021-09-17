MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cüneyt Arkın'dan eşi Betül Cüreklibatır'a duygusal mesaj

Cüneyt Arkın'dan eşi Betül Cüreklibatır'a duygusal mesaj

17.09.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, eşi Betül Cüreklibatır'a olan aşkını sosyal medya hesabı üzerinde yayınladığı duygusal bir mesajla dile getirdi. Arkın, eşiyle yer aldığı fotoğrafa, "Ruhuna dokunan insanı bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğun gibi seven..." notunu düştü.

Cüneyt Arkın'dan eşi Betül Cüreklibatır'a duygusal mesaj

Usta oyuncu Cüneyt Arkın (84), Instagram hesabından 52 yıllık eşi Betül Cüreklibatır'a (74) duyduğu sevgiyi haykırmaya devam ediyor.

Zaman zaman eşiyle birlikte yer aldığı pozları yayınlayarak altına romantik sözler ekleyen Arkın, önceki gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

3194242_58b3d505eb17b08a07831df7bd25e350_640x640

Eşiyle olduğu fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan usta sanatçı, gönderisinde, "Ruhuna dokunan insanı bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğun gibi seven..." ifadelerini kullandı. Cüneyt Arkın ile Betül Cüreklibatır'ın aşk pozu, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden anlar! Evinden kovduŞoke eden anlar! Evinden kovdu
PARTNER"Zor bir dönemden geçiyoruz""Zor bir dönemden geçiyoruz"
Tecavüz suçlaması unutuldu! Canlı yayın buluşmasına tepkiTecavüz suçlaması unutuldu! Canlı yayın buluşmasına tepki
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Arkın Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım

Skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Acun Ilıcalı Güntekin Onay'a ateş püskürdü!

Acun Ilıcalı Güntekin Onay'a ateş püskürdü!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Dudak uçuklatan rakamlar

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Dudak uçuklatan rakamlar

"Ünlü basketçiden hamile kaldı ve kürtaj oldu" iddialarına yanıt

"Ünlü basketçiden hamile kaldı ve kürtaj oldu" iddialarına yanıt

Olay fotoğraf! "Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi ünlü bir şarkıcıyla aldattı"

Olay fotoğraf! "Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi ünlü bir şarkıcıyla aldattı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.