Cüneyt Arkın'dan Eşref Kolçak anısı: Hüngür hüngür ağladı

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Eşref Kolçak dün, ‘solunum ve organ yetmezliği’ nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

92 yaşındaki usta oyuncunun vefatı sevenlerini yasa boğdu...

Cüneyt Arkın usta oyuncu hakkında yaşadığı bir anıyı paylaştı. İşte o sözler:

"Eşref ağabey son derece duygusal bir insandı. Onunla polis dizisini çektik. Orada adli tabip oynuyordu. Uyuşturucudan mahvolmuş genç kız hikayesinde hüngür hüngür ağladı. ''Abi'' dedim ''bu bir dizi''. ''Olsun, bunlar hayatta da oluyordur.'' dedi.

Eşref Kolçak'ta insanın içini temizleyen bir hassa vardır. İnsanı adam eden özelliklere sahipti. İnsan olduğundan asla utanmazdı, gurur duyardı. Gerektiğinde de rahatça ağlardı. O çok merhametli bir insandı. Nur içinde yatsın."



