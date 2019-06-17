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Cüneyt Arkın'dan sert sözler: 'Sen demokrasi düşmanısın!'

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.06.2019 15:33 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın efsanesi usta oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı video ile Amerika'yı eleştirdi. Cüneyt Arkın Amerika'ya seslendi: Sen demokrasi düşmanısın!

Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın osyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü...

Arkın Amerika'ya seslenerek şunları söyledi:

''Sen bizi ne sandın lan. Senin patronun olduğun o dünyanın en zengin, en güçlü devletlerini, ayağında çarık bile yokken bu kadar yoksulluk içinde yenip denize döktük. Unuttun mu? Unutmazsın tabii. Sen bu ayıpla yaşıyorsun.

Ey Amerika sen vatanlarını zapt eden, topraklarını ele geçiren, yaşlı, kadın demeden katleden Amerika.. Sen bizi o zenciler mi sandın. Nice ülkelerin servetlerini alçakça ele geçirdin.

Eyy Amerika sen demokrasi düşmanısın. Nerede bir faşist-dikta varsa sen onun koruyucususun. Türk halkı kölelikten nefret eder.

Eyy Amerika gün gelecek Türk halkı el ele, omuz omuza, sanayicisi, köylüsü, işçisi bir araya gelecek. Eğitimin, bilimin, sanayileşmenin bütün sorunlarını halledip çağdaş bir devlet olarak uluslararası dünyada yerini alacaktır."

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