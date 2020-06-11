MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cüneyt Arkın'ın Münir Özkul anısı duygulandırdı! 'Usul usul saçlarımı okşadı'

Cüneyt Arkın'ın Münir Özkul anısı duygulandırdı! 'Usul usul saçlarımı okşadı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 11:39 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Cüneyt Arkın, set anılarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Arkın Münir Özkul ile bir karesini paylaşıp duygusal satırlar yazdı.

Cüneyt Arkın'ın Münir Özkul anısı duygulandırdı! 'Usul usul saçlarımı okşadı'

Geçtiğimiz günlerde Türkan Şoray'la bir anısını anlatan Cüneyt Arkın bu sefer de başka bir anısını paylaştı. İşte Arkın'ın paylaşımı:

"Filmde ben yoksul bir gençtim. Gönül Yazar zengin bir kızı oynuyordu. Kırmızı, spor, üstü açık bir arabası vardı. Film çekimleri dışında beni yanına oturtur, gezerdik. Sinema oyunculuğuna yeni başlamıştım. Aldığım üç beş kuruşla, borçlarımı kapattığımdan, aslında filmde olduğum gibi hayatta da yoksuldum. Genç, güzel, şöhretli bir kadın yanımda kırmızı spor araba altımda bir hayali yaşıyordum. Tahta kulübenin önünde Gönül Yazar’la bir sahnemiz vardı.

'YARALI YÜREĞİMİ SONUNA KADAR AÇTIM'

Münir ve Tanju da dert ortaklarımızdı. Sahne, Gönül Yazar’ın ısrarlı sorunlarıyla başlıyordu. Ben az konuşan, asla kendini açık etmeyen bir kişiliktim. Ama bir yerde Gönül Yazar öylesine can evimden vuruyordu ki, ister istemez yaralı yüreğimi sonuna kadar açtım.

kmkmk

O, an aylarca süren bostan bekçiliğinde yaşadığım korkunç, yalnızlık, dost köpeklerim, vefalı sıpam, asla genç kızlıklarını yaşayamayan ablalarım, elleri nasırlı anam, kamburu çıkmış babam. Açlıklarımız, toprağı kazıp çıkardığımız acı köklerle karnımızı doyurmaya çalışmalarımız, cehalet, yoksulluk, çaresizlik, açlık işte bunları tek tek yaşayarak konuşmaya başladım.

Senaryodan çıkmış artık düpedüz kendimi anlatıyordum. Çıt yoktu. Set etkilenmişti. Gözyaşlarımı silip sustum. Kamera da sustu. Münir Özkul bir garip kalktı, içeri girdi. Onu takip ettim. Pencere kıyısına oturmuştu. Yüzünde deniz vardı. Ağlıyordu. Yanına oturdum. Elini tuttum.

Öteki eliyle beni sardı. ‘Kardeşim’ dedi. ‘Sen ne korkunç acılar çekmişsin, nasıl dayandın, nasıl yaşayabildin. Ben nasıl bir hayvanım ki, birazcık olsun sezmedim.’ Başımı omuzuna koydum. Çocuğuna yaptığı gibi, kocaman bir merhametle, usul usul saçlarımı okşadı..."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Derya Şensoy'a karantina yaradı! Şensoy eridiDerya Şensoy'a karantina yaradı! Şensoy eridi
Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimiKızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi
Soyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktıSoyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan otobüs bileti fiyatlarını düşürecek tebliğ

Bakanlık'tan otobüs bileti fiyatlarını düşürecek tebliğ

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Acun'dan Yasin için şoke eden karar!

Acun'dan Yasin için şoke eden karar!

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Survivor'da kavga! Yasin çılgına döndü

Survivor'da kavga! Yasin çılgına döndü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
siz çok büyük sanatçılarsınız ellerinizden öpüyorum hepinizin.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Iggy Azalea anne oldu! Babasını açıklamadı

İddialar doğru çıktı! Bebeğin babası kim?

Emre Kınay'ı zor tuttular! Gerilim karakolda bitti

Sinirden deliye döndü! Kavga karakolda bitti

Pınar Deniz koronavirüste anneannesini kaybetmişti! 'En sinir bozucu kısmı...'

Koronavirüs isyanı! 'En sinir bozucu kısmı...'

Derya Şensoy'a karantina yaradı! Şensoy eridi

Derya Şensoy'a karantina yaradı! Şensoy eridi

Hayal Köseoğlu ve sevgilisi Caner Şahin tatilde! Mayolu halleri dikkat çekti

Güzel oyuncu mayosuyla yakalandı! Aşk tazelediler

İstanbul'u terk eden Aslıhan Gürbüz: Ege'nin sokakları bile başka

Yaşadığı yer merak konusu olan güzel oyuncu paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.