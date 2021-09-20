Cüneyt Arkın kaç yaşında ve nereli? Cüneyt Arkın kaç filmde oynadı?

Türk sinemasının değerli oyuncularından biri olan Cüneyt Arkın, 1963 yılında Halit Refiğ'in teklifi ile sinemaya adım attı ve 2 yıl içerisinde en az 30 filmde yer aldı. Cüneyt Arkın'ın asıl kırılma noktası, 1964'te rol aldığı "Gurbet Kuşları" filminin finalindeki kavga sahnesiyle oldu. Halit Refiğ'in teklifi ile sinemaya adım atan Arkın, Refiğ'in teklifi ile aksiyon filmlerine yöneldi.

CÜNEYT ARKIN KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın 8 Eylül 1937 doğumludur ve 84 yaşındadır. Karaçay, Eskişehir doğumlu Cüneyt Arkın'ın asıl mesleği doktorluktur. Arkın'ın babası Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatır'dır. Liseyi Eskişehir Atatürk Lisesi'nde okuyan Arkın, 1961'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi.

Halit Refiğ'in teklifi ile sinemaya başlayan Arkın, Türk sinemasının en değerli oyuncularından biri oldu. Refiğ'in teklifi ile sinemaya yönelen Arkın, o dönemde İstanbul'a gitti ve altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Bu eğitimde öğrendiklerini Battalgazi ve Malkoçoğlu filminde uygulayan Arkın, Türk sinemasına yeni bir tarz getirdi. Başarılı çalışmalara imza atan Arkın kısa sürede avantür filmlerinin aranan oyuncusu oldu. 300'den fazla filmde rol alan Arkın yönetmenlik, yapımcılık ve senaristlik de yaptı.

1963'ten beri oyunculuk alanında birçok ödülün sahibi olan Arkın 1999'da "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden, 2013'te "Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü"nü Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan, 2013'te "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nden, 2013'te "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"nü ise 2013 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nden aldı.

Arkın, 1967-1968 yılları arasında Güler Mocan ile evli kaldı. 1966'da kızı Filiz'i kucağına aldı. Arkın 1972'den beri Betül Cüreklibatır ile evli.



