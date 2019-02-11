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Cüneyt Arkın Yeşilçam’ın kötü adamlarıyla buluştu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.02.2019 01:51 | Son Güncelleme

Türk Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, yüzlerce avantür filmde dövüştüğü kötü adamlarla yıllar sonra bir araya geldi. Etkinlikte, araç kovalama sahneleri, efsane oyuncularla yaklaşık yarım asır sonra tekrar canlandırılarak, Arkın’ın filmlerinde kullandığı araçlar sergilendi.

Cüneyt Arkın Yeşilçam’ın kötü adamlarıyla buluştu!

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), dört yüz civarında sinema filminde, kimi zaman yakışıklı romantik jön, kimi zaman Kara Murat, kimi zaman Malkoçoğlu gibi rollere bürünen Cüneyt Arkın'ı Yeşilçam’ın kötü adamlarıyla buluşturmak için bir etkinlik düzenledi. Arkın, 'Onlar olmasaydı bizler de olamazdık' diyerek sevgisini her fırsatta ifade ettiği bir döneme damgasını vuran Hikmet Taşdemir, İhsan Gedik, Çetin Başaran, Kadir Kök, Sönmez Yıkılmaz gibi Yeşilçam’ın kötü adamlarıyla yaklaşık yarım asır sonra bir araya geldi.

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"KÖTÜ KARAKTERLER OLMASA BİR HİÇTİK"

İKOD tarafından hazırlanan Yeşilçam’a Emek Plaketlerini de oyunculara Cüneyt Arkın takdim etti. Oyuncular ise, Arkın’ın çok büyük bir oyuncu olduğunu ve emekten yana olduğunu belirterek, kendilerini unutmamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinlikte konuşma yapan Arkın, "Kötü karakterler olmasaydı biz bir hiçtik" diyerek bir kez daha onlara teşekkür etti.

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ARKIN’A POLİS ARACI MAKETİ HEDİYE EDİLDİ
Etkinlikte, araç kovalama sahneleri, efsane oyuncularla yaklaşık yarım asır sonra tekrar canlandırılarak, Arkın’ın filmlerinde kullandığı araçlar sergilendi.

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1977 yılında çekilen İstasyon adlı filmde Gırgır Ali rolünde kullandığı otomobili ve asayişi bozan mafya çeteleriyle komiser Tahsin rolünde mücadele ederken kullandığı polis araçlarını ve 60’lı yıllarda kendisine ait olan otomobilini gören Arkın büyük mutluluk yaşadı. İKOD, Arkın’a daha önce filmde polis karakterini canlandırırken kullandığı otomobillerden birinin maketini hediye etti.

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cüneyt arkın yeşilçam

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