Cüneyt Özdemir'in müzisyenlerle ilgili yorumu tepki çekti! Paylaşımı silip özür diledi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kademeli normalleşme dönemi kararlarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın detaylı genelgesinde müzisyenlere yer verilmemesi gündem oldu.

Bu karara birçok ünlü tepki gösterirken Cüneyt Özdemir'in bu tepkilere 'homurdanma' demesiyle işler biraz karıştı. Özdemir paylaşımında "Sanatçı dostlar homurdanmak yerine buyrun yayına" dedi. Fırat Tanış ve Behzat Uygur gibi ünlü isimler bu yoruma çok kızdı.

Tepkiler çığ gibi büyüyünce Cüneyt Özdemir tweetini sildi ve yayınında da özür diledi.





