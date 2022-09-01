Çünkü eş anlamlısı nedir? Çünkü kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çünkü kelimesi Farsçada "çūn ki" şeklinde zaman bağlacı olarak kullanılıyordu. Açıklama bağlacı olarak kullanılan "çün" sözcüğüne +ki eki eklenerek ilgi edatı olan "çünkü" kelimesini oluşturur. Türkçede çünkü kelimesi ilk defa Codex Cumanicus adlı eserde "çünkim" olarak kullanılmıştır. Zaman içerisinde çünkü kelimesiyle aynı anlama gelen kelimeler türemiştir.
Çünkü kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "şundan dolayı, şu sebeple, zira" şeklindedir.
Çünkü kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:
Çünkü kelimesinin eş anlamlı kelimelerini kullanırken cümle bağlamına ve anlamına bakmak gerekir. Genellikle bir konunun açıklaması yapılırken kullanılan çünkü kelimesinin eş anlamlıları şu şekildedir: