Mynet Trend

Çuvalla 4 milyon lira çaldı, polise böyle yakalandı

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 26.08.2019 11:16 | Son Güncelleme

Adana’da bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinde arkadaşlarıyla 4 milyon 795 bin euroluk vurgun yaptığı iddiasıyla yakalanıp tutuklanan Burak Ekinci'nin parayı çaldığı anlar ve polisin yakalayıp ters kelepçe takarak yere yatırdığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay 25 Haziran Salı günü merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı'ndaki bankalar arası para transferi yapan bir güvenlik şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, firmada 2013 yılından bu yana özel güvenlik amirliği yapan Burak Ekinci, 22 Haziran’da şirketin bir devlet bankasına ait 4 ayrı ATM’ye yatırması için verdiği paradan yanında çalışan güvenlik görevlisi Cengiz K.’ye 395 bin TL eksik yatırmasını söyledi. Cengiz K.’nin yatırmadığı parayı Burak Ekinci aldı. Yapılan şikayet üzerine şirkete teftiş gerçekleşeceği bilgisine ulaşan Burak Ekinci, yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını fark etti. Açığını kapatmak isteyen Burak Ekinci, eşinin akrabası olan Mehmet Emin G.’den (36) “Açığım var. Bana acil 400 bin TL para lazım” diyerek borç istedi. Mehmet Emin G., Burak Ekinci'ye “Borcunu nasıl geri ödeyeceksin” diye sordu. Burak Ekinci, geçireceği soruşturmanın ardından parayı geri ödeyeceğini söyledi. Geçen birkaç gün içinde Mehmet Emin G., Ekinci'nin istediği parayı bulamadı. Yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını anlayan güvenlik amiri, çalıştığı şirketi soymaya karar verip planını Mehmet Emin G. ve Mehmet G.’ye anlattı. Her cuma günü gelen paranın pazartesi gününe kadar şirkette bırakıldığını bilen Burak Ekinci, suç ortaklarına “Hafta başı dağıtılması için şirkete gelen parayı alır Gürcistan’a kaçarız. Paranın çalındığını anlayana kadar biz yurt dışına çıkmış oluruz” dedi. Mehmet Emin G.’den ve Mehmet G.’den olumlu yanıt alan Ekinci, müfettişlerin daha erken geleceğini öğrenince planını erkene çekti. Güvenlik amiri Burak Ekinci, 25 Haziran Salı günü 9 milyon euro döviz sevkiyatı yapıldığı esnada yanındaki personele, “Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin ben bunları kontrol edeyim” deyip içinde 4 milyon 795 bin euro bulunan iki çuvalı alarak kendisini bekleyen lüks otomobile binip kaçtı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

AW785917_03

ÖZEL EKİP ADIM ADIM TAKİBE BAŞLADI

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Hasan B.’nin lüks aracıyla kayıplara karışan 4 şüphelinin yakalanması için talimat verdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 100 civarında güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Yaklaşık 30 milyon TL çalan Burak Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Burak Ekinci ve ona yardım eden kuzeni P.E.'nin yakalanma ve ters kelepçe yapıp yere yatırılma anı anbean görüntülendi. Aralarında Burak Ekinci ve en son yakalanan Mehmet Emin G.'nin de olduğu 21 kişi farklı zamanlarda yakalanarak adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan Burak Ekinci ve Mehmet Emin G.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Parayı parça parça toplayan polis şu ana kadar 73 bin euro, yaklaşık 110 bin lira ve bir miktar altın ele geçirdi.
(İHA)

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra... İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...
Dev zirveye damga vuran görüntü!Dev zirveye damga vuran görüntü!
Atılan tweet sonrası ortaya çıktı! ABD'den skandal hamle!Atılan tweet sonrası ortaya çıktı! ABD'den skandal hamle!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çuval polis

En Çok Okunan Trend Haberler

250 kişilik kalabalığın elinden milletvekili aldı!

250 kişilik kalabalığın elinden milletvekili aldı!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

Meteoroloji uyardı! Öğle saatlerine dikkat

Meteoroloji uyardı! Öğle saatlerine dikkat

Kahreden haber! 14 yaşındaki kız fuhuş baskınında yakalanınca...

Kahreden haber! 14 yaşındaki kız fuhuş baskınında yakalanınca...

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Kayınpederinin evinde katliam yapmıştı! Yeni gelişme

Kayınpederinin evinde katliam yapmıştı! Yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Herkes gitti, plajlar onlara kaldı!

Herkes gitti, plajlar onlara kaldı!

Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
G7 zirvesine damga vuran görüntü! Macron'un eşi Trump'ı böyle öptü!

Dev zirveye damga vuran görüntü!

ABD'den skandal hamle! Filistin'i listeden çıkardılar!

Atılan tweet sonrası ortaya çıktı! ABD'den skandal hamle!

Binbir zorlukla okudu! 7 diplomayla iş bulamadı

Binbir zorlukla okudu! 7 diplomayla iş bulamadı

Görünce ağzınız sulansa da yiyemeyeceğiniz 25 şey!

Görünce ağzınız sulansa da yiyemeyeceğiniz 25 şey!

Yaz sıcaklarında esprileriyle ortamı soğutan adam!

Yaz sıcaklarında esprileriyle ortamı soğutan adam!

Buzdolabının açıldığını duydular! İçeri koşunca dehşet anları başladı

Mutfaktan sesler gelince bakmaya gidip dehşeti yaşadılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.